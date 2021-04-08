"Надежен и заслуживает доверия": как генерал гестапо работал на Запад в холодной войне

Хубер возглавил гестапо в Вене сразу после того, как Адольф Гитлер аннексировал Австрию в марте 1938 года, и занимал этот пост до конца 1944 года. Ведомство Хубера было вторым после Берлина по величине центром нацистской тайной полиции.

В 1948 году Хубер попал под суд, но избежал наказания. Как стало известно теперь из рассекреченных документов, от преследования Хубера спасла протекция со стороны ЦРУ.

"Я никогда не видел там никакой жестокости"

Под руководством Хубера в Вене работало 900 сотрудников гестапо. Их штаб-квартира располагалась в отеле "Метрополь". До захвата Вены нацистами это была одна из лучших гостиниц города. С приходом Хубера номера для гостей были переоборудованы в комнаты для пыток. За годы войны там было допрошено более 50 тыс. человек.

Хубер (в центре первого ряда) вместе с офицерами гестапо в Вене ФОТО: National Archives of Slovenia

Хубер тесно сотрудничал с главой так называемого "еврейского отдела" СС Адольфом Эйхманом в вопросах массовой депортации евреев в концентрационные лагеря. С 1938 по 1945 год погибло около 65,5 тыс. австрийских евреев - большинство из них жители Вены.

Уже позже - на допросах - Хубер признавал, что посещал несколько концентрационных лагерей: Дахау в 1936 году, Заксенхаузен в 1936 году и Маутхаузен в 1939 году. "По его словам, он никогда не видел там никакой жестокости, а человечность всегда была для него высшим стандартом поведения", - цитируют Хубера американские историки Ричард Брайтман и Норман Года, получившие доступ к рассекреченным документам ЦРУ.

На самом деле заключенные нацистских концлагерей подвергались систематическим избиениям и пыткам со стороны охранников СС. Узников также морили голодом, посылали на тяжелые работы или отправляли в газовые камеры. Так 70% процентов людей, привезенных в концлагерь Освенцим, умирали в течение первых суток.

Хубер был мастером вовремя изменить свои взгляды и позицию, чтобы выжить. В 1920-е годы, будучи талантливым молодым полицейским в Мюнхене, он вел слежку за членами разных политических партий, в том числе и за нацистами. После прихода Гитлера к власти в 1933 году он стал ревностным нацистом, а вскоре после этого перешел на работу в секретную полицию гестапо.

"Хубер воспользовался возможностью и превратился из мелкого оперативника в самого успешного лидера гестаповского террора на территории Австрии", - сказал New York Times Михаэль Хольцман, в течение многих лет изучавший деятельность гестапо в Австрии.

После окончания войны умение подстраиваться и виртуозно менять позицию вновь пригодилось Хуберу.

"Надежен и полностью заслуживает доверия"