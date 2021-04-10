Куда деть более 5 млн негодного пива? Необычное решение одной из крупнейших пивоварен

Как сообщает Irish Examiner, пивоваренный гигант решил: если холодное пиво не попадет в желудки потребителей, его все равно необходимо использовать - "им пожертвуют для еще большей выгоды".

За время локдауна Heineken Ireland отправила более 5000 тонн пива в лаборатории анаэробного гидролиза.

Там эти 5000 тонн пива, что эквивалентно девяти миллионам пинт, выработали 480 киловатт электроэнергии и тепла. 3

Компания подсчитала, что, исходя из среднегодового потребления домохозяйств, такого количества энергии было бы достаточно для того, чтобы один день снабжать электроэнергией более 48 тысяч домохозяйств.

Годное применение негодного пива

Изначально не планировалось производить из пива электричество и тепло. Согласно отчету компании об устойчивом развитии за 2020 год, негодное пиво использовалось в качестве удобрения для сельского хозяйства.

Глава ирландского офиса Heineken сообщил, что компании удалось значительно сократить количество пластиковых отходов, и в 2020 году из всего ассортимента пива и сидра возможно произвести достаточно хороший источник энергии. Компания также планирует утилизировать не менее четырех миллионов единиц бытовых отходов в 2021 году. В отчете об устойчивом развитии также говорится о сокращении выбросов от транспорта на 50%.

Компания гордится тем, что общее потребление энергии также значительно снизилось в 2020 году: потребление газа упало почти на 34%, а потребление электроэнергии - на 32%. Это связано с тем, что из-за длительного простоя упало производство на Cork Brewery. По данным компании, сброс чистой воды в сточные воды также снизился на 42% в 2020 году.

"Уникальные вызовы" в 2020 году

Руководитель отдела устойчивого развития и связей с общественностью Heineken Ireland Барбара Анна Ричардсон отмечает, что в 2020 году программе устойчивого развития компании исполнилось 10 лет.

"Хотя 2020 год поставил перед отраслью напитков уникальные и серьезные задачи, мы рады сообщить, что, несмотря на более низкие производственные мощности, мы достигли ключевых целей по сокращению отходов, упаковки и транспортировки, а также значительному сокращению потребления воды и энергии", - говорит Ричардсон.