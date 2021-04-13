Forbes: каждые 17 часов в мире кто-то становится миллиардером

Как пишет Forbes, пандемия больно ударила по многим секторам экономики. Однако это не относится к богатейшим людям мира.

В первой четверти 2021 года миллиардерами стали 500 человек, соответственно - каждый 17 часов кто-то становится миллиардером. Сейчас в мире 2755 человек могут гордиться честью так называться.

Большая часть или 205 новых миллиардеров - из Китая. Эта страна занимает по числу миллиардеров второе место в мире.

Forbes отмечает, что у отдельных предпринимателей из Китая объемы активов даже больше, чем у главы Apple Тима Кука, который присоединился к компании миллиардеров в прошлом году. Издание пишет: несмотря на то, что китайские предприниматели все чаще становятся миллиардерами, больше всего богатеев по-прежнему живет в США.

Для экономики всего мира кризис Covid-19 обозначил сложные времена, увеличилась безработица, очень много малых и средних предприятий заявили о банкротстве. Однако именно пандемия - это то, что позволило быстрее расти числу миллиардеров. Минимум 40 из них стали таковыми, благодаря продуктам, связанным с борьбой с пандемией.

Так, например, миллиардером стал глава немецкого биотехнологического предприятия BioNTech Угур Шахин, а также глава итальянского предприятия Stevanto Group Серджио Стеванто. Представляемое им предприятие поставляет стеклянные ампулы для вакцин от Covid-19. Руководитель американского биотехнологического предприятия Moderna Стефан Бансель также стал миллиардером.