За последние сутки подтверждено 643 новых случая Covid-19. Доля положительных тестов - 3,7%
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 643 новых случая Covid-19, умерли 11 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 643 новых случая Covid-19, умерли 11 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За последние сутки проведено 17 233 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 3,7%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 109 731 человека.
Умершие входили в возрастные группы от 50 до 99 лет:
За время пандемии в Латвии умерло 2030 больных Covid-19, что составляет 1,85% от всех инфицированных.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 352,8 случая на 100 000 жителей. По подсчетам агентства LETA, за последние две недели Covid-19 в стране заболели 6730 человек.