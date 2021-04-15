За последние сутки подтверждено 643 новых случая Covid-19. Доля положительных тестов - 3,7%

За последние сутки проведено 17 233 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 3,7%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 109 731 человека.

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 99 лет:

один человек в возрасте 50-59 лет,

один человек в возрасте 60-69 лет,

пять человек в возрасте 70-79 лет,

три человека в возрасте 80-89 лет,

один человек в возрасте 90-99 лет.

За время пандемии в Латвии умерло 2030 больных Covid-19, что составляет 1,85% от всех инфицированных.