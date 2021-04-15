Чт, 15.04.2021
Я уже с февраля говорю о том, что основным ядром процесса вакцинации должны быть семейные врачи. У них есть договоры с Национальной службой здравоохранения, и они обязаны вакцинировать своих пациентов. Ингрида Цирцене, экс-министр здравоохранения
Ингрида Цирцене, экс-министр здравоохранения

За последние сутки подтверждено 643 новых случая Covid-19. Доля положительных тестов - 3,7%

Иллюстративное фото ФОТО: AP Photo/Lee Jin-man

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 643 новых случая Covid-19, умерли 11 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

За последние сутки проведено 17 233 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 3,7%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 109 731 человека.

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 99 лет:

  • один человек в возрасте 50-59 лет,
  • один человек в возрасте 60-69 лет,
  • пять человек в возрасте 70-79 лет,
  • три человека в возрасте 80-89 лет,
  • один человек в возрасте 90-99 лет.

За время пандемии в Латвии умерло 2030 больных Covid-19, что составляет 1,85% от всех инфицированных.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 352,8 случая на 100 000 жителей. По подсчетам агентства LETA, за последние две недели Covid-19 в стране заболели 6730 человек.

 
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