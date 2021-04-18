Кафе пришлось вернуть деньги, полученные для поддержки в кризис из-за Covid-19. Почему?

Sumbrs - небольшое кафе возле шоссе Рига - Вентспилс. Как и в других заведениях общепита, еду там можно брать только с собой.

По словам бизнесмена, сотрудник кафе неожиданно заявил, что собирается работать в Англии, поэтому на его место быстро нашли другого человека. Он не стал сразу декларировать в СГД изменения в составе персонала, поэтому Государственная трудовая инспекция наложила на кафе штраф.

В начале апреля в СГД поступило сообщение о том, что необоснованно предоставленная поддержка в размере 1700 евро должна быть немедленно возвращена.

Служба государственных доходов обосновывает такое решение тем, что компания была оштрафована на 350 евро за нарушение трудового законодательства.

Владелец кафе Дагнис Даргис указал, что он заплатил штраф Государственной инспекции труда.

"Государство второй раз наказывает, не оказывая поддержки, которая необходима как вода. Наказание в 20 раз более суровое, и оно носит дискриминационный характер", - сказал Даргис.

Представитель СГД Андрейс Вайварс поясняет, что при выплате поддержки в кризис Covid-19, предусмотрены механизм и условия, когда деньги должны быть возвращены. Одно из условий - у компании не должно быть штрафов. Например, помощь не может быть предоставлена, если имеется налоговая задолженность более 1000 евро или если экономическая деятельность была приостановлена ​​в течение последних двух лет.

Однако во время выплаты поддержки министерство пришло к выводу, что компании, допустившие формальные нарушения, также могут попасть в эту категорию, поэтому планируется внести поправки в правила, чтобы помощь не получали только отъявленные нарушители и неплательщики налогов.

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