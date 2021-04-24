Минэкономики предлагает выделить на благоустройство территорий жилых домов 31 млн евро

Правила разработаны с целью улучшения технического состояния жилых домов и прилегающих к ним территорий, а также для развития инфраструктуры зарядки электромобилей возле жилых домов.

Минэкономики предлагает выделить на эти цели 31 млн евро. Администрированием займов будет заниматься финансовое учреждение развития Altum.

На поддержку могут претендовать собственники квартир, компании по обслуживанию жилых домов, кооперативные общества собственников квартир и юридические лица, в собственности которых имеются жилые дома.