Трагическое утро в орлином гнезде в Дурбе: оба птенца погибли. Орнитолог назвал причину их смерти

Этим утром до 7 часов утра оба птенца остались одни, но были еще живы. Милда вернулась в гнездо около 8 утра - без еды. Она не спешила согревать малышей, которые, скорее всего, замерзли из-за холода. Мать какое-то время наблюдала за птенцами с края гнезда.

Около 9 утра Милда улетела и спустя время вернулась. Тогда она съела уже погибших птенцов. Сейчас она продолжает высиживать третье яйцо.

Орнитолог Янис Кюзе в Twitter сообщил: "О том, что сегодня утром мы видели в гнезде в Дурбе, кратко можно сказать - природа есть природа".

Он отметил, что решающим фактором в ситуации стала нехватка еды. 8

"В прошлом году мы могли наблюдать за тем, что гнездо буквально было переполнено рыбой и другой пищей. У "молодого папы" инстинкт не был столь сильным, в связи с этим запасы пищи были фрагментарными и недостаточными", - отметил Кюзе.

Орнитолог объясняет, что неудачный исход связан не со сложностями поиска пищи в окрестностях, а с молодым самцом - очевидно, в этой ситуации у орла нет ярко выраженного инстинкта, чтобы заботиться о чужих птенцах. То, что он несколько раз принес пищу в гнездо, стало большим сюрпризом, но он не делал это так активно, как следовало бы хозяину гнезда.

По словам орнитолога, цель этого орла, скорее всего, не в выращивании чужих птенцов, а в том, чтобы занять территорию и потенциально сделать ее своим будущим местом гнездования.

Кюзе рассказал, что в том, что орлица начала трепать мертвых птенцов, нет ничего необычного: когда малыши больше не подают признаков жизни, для матери они превращаются в пищу, и их едят.

Как ранее писал RUS TVNET, рождение птенцов в орлином гнезде в Дурбе орнитологи считают неожиданным событием. "Этот инцидент, несомненно, был неожиданным и свидетельствует, что мы все еще многого не знаем о жизни этих птиц", - так ситуацию комментировал орнитолог Латвийского фонда природы Янис Кюзе.

Этот сезон прямого эфира из гнезда орланов Милды и Раймиса начался с драматических событий. Самец Раймис пропал. Орнитологи предсказывали, что самка Милда, высиживавшая на тот момент три яйца, не сможет обеспечить инкубацию в одиночку, поэтому успешное гнездование в этом гнезде в этом году было маловероятно. Однако Милда справилась с вызовом природы и привела в гнездо нового самца, которого прозвали Чип.