Pfizer начинает испытывать на людях таблетку против Covid-19

The Daily Telegraph сообщает, что испытания начались с десятками добровольцев. Pfizer надеется, что этот препарат в конечном итоге поможет лечить Covid-19 во всем мире.

Испытания проводятся в двух офисах компании: в США и Бельгии. Всего в исследованиях планируется привлечь 60 добровольцев в возрастной группе от 18 до 60 лет.

Эксперимент будет разделен на три фазы и продлится 145 дней. Еще 28 дней после эксперимента будут отданы на наблюдение. Как сказано в сообщении, участникам придется пережить несколько бессонных ночей.

"Ключевой вопрос заключается в том, как участники перенесут лекарство", - сказала исследователь Пенни Уорд, которая также принимала участие в разработке лекарства от гриппа.

На первом этапе изучат, насколько хорошо участники переносят лекарство, а также каковы побочные эффекты и как люди себя чувствуют после приема лекарства. На следующем этапе будет включено уже несколько доз, на третьем этапе ученые будут наблюдать, что происходит, когда вместе с таблеткой принимают различные виды пищи.

Ученые не скрывают от добровольцев, что пока это лекарство испытано только на животных.

В одном из документов компании говорится: "Безопасность исследуемого препарата проверена на животных. В этих исследованиях на животных не наблюдалось значительных рисков безопасности, а лекарственный препарат не вызывал каких-либо побочных реакций".

Если в ходе испытаний не будет обнаружено никаких побочных эффектов, лекарство будет проверено на людях, инфицированных коронавирусом.