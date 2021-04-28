Наклейка "латыш" или выбор произведенных в Латвии продуктов - что больше "греет" экономику страны?

"По-моему, патриотизм куда больше выражается в случае, если ты обычно выбираешь произведенный в Латвии товар вместо того, чтобы просто наклеить на машину надпись "латыш", - говорит технолог продуктов питания Каспар Мачульскис, выражая мнение, что "разогрев" экономики Латвии - признак патриотизма, о котором современному обществу стоило бы задумываться гораздо чаще. Объясняем, каковы покупательские привычки жителей Латвии и что могло бы побудить покупателей чаще выбирать произведенную в Латвии продукцию.
"В семье выбор продуктов питания и их поставка находятся в моем ведении. Я действительно очень тщательно обращаю внимание на то, что покупаю, особенно на производителя товара. Не всегда получается приобретать произведенные в Латвии продукты, но обычно стараюсь это делать. Цена в этом случае имеет небольшое значение, так как я считаю, что
Из личного архива
лучше покупать полезные качественные продукты, но меньше, чем "дешево" скупать много разных не несущих пользы вещей, например, сырные продукты, хлеб, полный Е-веществ и т. д.
Особенно я заметила разницу в мясе и рыбе. Мясо, покупаемое у крестьян "напрямую", имеет совсем другой вкус. Конечно, выше и цена.
Если мне нужно выбирать между двумя продуктами с одинаковыми названиями - например, спаржей, выращенной в Голландии или Польше, или выращенной в Латвии спаржей, - я выберу латвийскую, хоть цена на нее и выше. Считаю, что выращенные в Латвии продукты стоит чаще выбирать по нескольким причинам: поддержать местных производителей, продукция свежее, в ее составе меньше химии; есть мнение, что выросшие в конкретном регионе продукты более подходят особенностям организма жителей, проживающих в этом регионе, и лучше для здоровья.
Еще чаще покупать продукцию латвийских производителей меня бы мотивировало большее разнообразие продуктов, больше эко-продуктов, больше публично доступной информации о продуктах - например, чем выращенная в Латвии рыба палия или форель лучше импортного аналога, каково влияние на здоровье, как приготовить и т. д."
Ингмар Ладигс, шеф-повар кухни Re’chef
"При выборе продуктов питания я определенно отдам предпочтение местному продукту. Мне больше всего нравится закупаться на рынке, где ты видишь самого создателя продукции, или мастера-ремесленника. Конечно, в плане цены продукты местного происхождения - недешевое удовольствие, но есть неоценимое удовлетворение от того, что на рынке продукт можно попробовать, узнать важные детали о том, как он выращивался или производился, и купить именно столько, сколько нужно.
Произведенные в Латвии продукты для нас более ценны, так как растут здесь же, в наших широтах, и, таким образом, несут в себе как жизненную, так и здоровую сущность. И, что немаловажно, местные вкусы нам известны и понятны. Часто бывает так, что, попробовав из-за моды что-то новое, все-таки говорим - "интересный вкус" - так как для нас он чужд".
Лиене Бризга-Калниня, руководитель отдела коммуникаций Латвийского фонда природы
"В нашей семье, приобретая не только продукты питания, но и другие вещи, мы стараемся обращать внимание на окружающую среду и климат, поэтому решение о покупке продуктов в этом контексте довольно сложно.
Из личного архива
Отдаю предпочтение биологически выращенным продуктам, в то же самое время, если биологически выращенный огурец приехал из Марокко, я все-таки предпочту традиционно выращенный огурец из Марупе.
Если нет доступного биологического продукта, например, помидоров, то я тоже склоняюсь к местным производителям, хоть и понимаю, что сильно большой разницы между традиционным продуктом из Латвии или Польши не будет. Выбирая между двумя равнозначными в плане состава продуктами, если разница в цене незначительна, то я посмотрю на производителя. Отдам предпочтение тому, который биологически сертифицирован и о котором я знаю больше.
Нужно отметить, что у места происхождения есть и сентиментальная ценность. Я, например, часто выбираю продукты Lazdones piens или Cesvaines piens, так как я сама с той стороны, в Лаздоне была моя первая школа, и Цесвайне тоже близко. В целом, я всегда смотрю, откуда продукт приехал и кто его произвел. По отношению к латвийским продуктам, мне важна и репутация предприятия - то, что я об этом знаю. Например,
есть один очень вкусный био-хлеб от местного производителя, но я его больше не покупаю, так как ценности и действия владельцев предприятия для меня неприемлемы.
Больше всего мне нравится закупаться в ходе прямой закупки у латвийских крестьян - там и биологический продукт, и короткая цепочка поставки продуктов, и знакомые лично производители. Еще один фактор - влияние продукта на многообразие природы Латвии - если продукт идет из естественных лугов, например, мясо или мед, то я с удовольствием и заплачу за него больше, зная, что это - и мое вложение в сохранение природы.
Продукты местного производства - не всегда автоматически лучше, чем те, что путешествовали дальше - выращенный в Латвии обычный продукт будет таким же, как и произведенный в Польше или Испании.
К сожалению, местные продукты часто наделяют необоснованными особенностям, например, что все произведенные в Латвии продукты чище и "естественнее",
и поэтому я не могу радоваться тому, что, например, продукты "Зеленой ложечки" признаны соответствующими "зеленой" покупке. Однако местные продукты, конечно, укрепляют связь человека со своей общиной, своим местным, а также по большому счету оказывают меньшее влияние на климат, так как не производят выбросов во время транспортировки. Я поддерживаю по возможности кратчайшие продовольственные цепочки - это долгосрочный вид приобретения продуктов питания, поддержка производителя, который чаще всего является малым производителем, и возможность приобрести биологически сертифицированные продукты.
Я бы чаще выбирала произведенную в Латвии продукцию, если бы она были биологически сертифицирована или шла бы от маленьких, известных производителей. Уже сейчас очень оцениваю крупных латвийских производителей, которые вводят линии био-продуктов".
Линда Телгрена, автор блога lindasvirtuve.lv, бывшая дипломат Латвии в Брюсселе
"В моей семье растут двое детей, и почти всю еду для себя и трех своих мужчин я готовлю дома. Происхождение продуктов для меня всегда было очень актуальным вопросом - в большей мере и потому, что раньше моя профессиональная деятельность была связана с земледелием, в том числе и с вопросами биологического сельского хозяйства.
С момента возвращения в Латвию после десяти проведенных за границей лет, я осознанно искала местных крестьян, у которых можно приобрести выросшую в Латвии продукцию: молоко, яйца, мясо, овощи.
Из личного архива
Мне очень важно осознание, что я поддерживаю местных производителей, что мои деньги остаются здесь же в Латвии и поддерживают людей, трудящихся на полях, обеспечивая нас, горожан, возможностью наслаждаться свежими и сезонными продуктами.
В семье мы преимущественно выбираем биологически выращенные продукты питания, которые часто дороже выращенных обычным способом, но я воспринимаю это как вложение в здоровье своей семьи и долгосрочность нашей земли.
Я рада, что и в супермаркетах все больше увеличивается удельный вес как местных, так и биологических продуктов - почти всегда выбираю их, а не выращенную за пределами Латвии продукцию. Чаще всего она и свежее, так как путь от производителя до полки в магазине значительно короче.
И наши производители становятся все более творческими, спектр продуктов увеличивается с каждым разом посещения магазина. Всегда очень радуюсь новым и здоровым продуктам, делающим труд на кухне более интересным, а итоговый результат - более богатым на содержимое".
Каспар Мачульскис отмечает, что выбор продовольственного товара местного производства должен быть в приоритете у любого покупателя: "Это совершенно реальный вклад в экономику Латвии, от которого в плюсе оказывается каждый - обеспечиваются рабочие места как на производстве, так и в логистике и в розничной торговле. Кроме того, платятся налоги и "живой" остается пищевая промышленность, которая в течение последних лет пережила большое количество потрясений".
На вопрос, почему латвийские покупатели так хорошо поддерживают местных производителей, продовольственный технолог в качестве одного из факторов называет то, что покупатель очень часто необразован в вопросе продовольствия и современный маркетинг очень удачно это использует.
Из личного архива
"На рынке очень много продуктов с латышскими названиями или кажущемся латвийским происхождением, которые на самом деле не произведены в Латвии. Большая часть покупателей даже не ощущает, что это не местный продукт, поэтому определенно необходима информационная поддержка для образовывания потребителя".
Однако главными факторами, которые в большинстве случаев устанавливают выбор покупателей в пользу ввезенной продукции, является высокая цена и небольшое предложение местных товаров, хотя потенциал пищевой отрасли по мнению технолога очень велик. "Часто покупатель выбирает импортный продукт, так как он просто-напросто дешевле. Нужно работать над тем, чтобы стоимость и предложение местных продуктов сделать более конкурентоспособными. К сожалению, главная проблема в том, что в данном вопросе очень мало чего делается со стороны государства. В качестве примера здесь необходимо упомянуть соседей литовцев - на полках их магазинов действительно широкий спектр продукции местного происхождения. И в Эстонии ситуация в этом плане лучше. Жаль, что мы стали этакой нацией "купи-продай", где часто тон задают иностранные сети магазинов и местное производство вторично, что определенно не правильно", - указывает Мачульскис.
Что могло бы побудить покупателей чаще выбирать произведенные в Латвии продукты? Специалист сферы считает, что это вопрос государственного уровня, которому следовало бы уделить больше внимания, реализовав ряд мероприятий:
Необходимо пересмотреть вопрос налоговой политики для продуктов питания местного производства, чтобы товары местного производства были более конкурентоспособными, так как цена продукта в наше время имеет очень большое значение;
Непрерывно нужно оказывать информационную поддержку - народ все время должен слышать, почему нужно выбирать местные товары и насколько позитивно это повлияет на них;
Производителям была бы желательная и прямая материальная поддержка от государства в любом формате - государство должно защищать интересы местных производителей и должно делать все возможное, чтобы местные товары были бы конкурентоспособнее импортных аналогов;
Необходим более тесный контакт с местными производителями - нужно создать рабочие группы и выслушать экспертов сферы;
С помощью закона необходимо стимулировать, чтобы в любом магазине было максимально много именно товаров местного производства.
"К сожалению, в отдельных сетях магазинов мы видим противоположное - в предложении очень много импортных товаров, хотя вместо них могли бы быть и местные продукты. Ясное дело, что в Латвии вряд ли будут выращивать бананы и апельсины - их всегда будут импортировать. Однако большую часть спроса на, например, мясные или молочные продукты, можно произвести здесь в Латвии. И это определенно не единственная сфера с подобным резервом потенциала", - отмечает Мачульскис.