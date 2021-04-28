Наклейка "латыш" или выбор произведенных в Латвии продуктов - что больше "греет" экономику страны?

Если нет доступного биологического продукта, например, помидоров, то я тоже склоняюсь к местным производителям, хоть и понимаю, что сильно большой разницы между традиционным продуктом из Латвии или Польши не будет. Выбирая между двумя равнозначными в плане состава продуктами, если разница в цене незначительна, то я посмотрю на производителя. Отдам предпочтение тому, который биологически сертифицирован и о котором я знаю больше.

Нужно отметить, что у места происхождения есть и сентиментальная ценность. Я, например, часто выбираю продукты Lazdones piens или Cesvaines piens, так как я сама с той стороны, в Лаздоне была моя первая школа, и Цесвайне тоже близко. В целом, я всегда смотрю, откуда продукт приехал и кто его произвел. По отношению к латвийским продуктам, мне важна и репутация предприятия - то, что я об этом знаю. Например,

есть один очень вкусный био-хлеб от местного производителя, но я его больше не покупаю, так как ценности и действия владельцев предприятия для меня неприемлемы.

Больше всего мне нравится закупаться в ходе прямой закупки у латвийских крестьян - там и биологический продукт, и короткая цепочка поставки продуктов, и знакомые лично производители. Еще один фактор - влияние продукта на многообразие природы Латвии - если продукт идет из естественных лугов, например, мясо или мед, то я с удовольствием и заплачу за него больше, зная, что это - и мое вложение в сохранение природы.

Продукты местного производства - не всегда автоматически лучше, чем те, что путешествовали дальше - выращенный в Латвии обычный продукт будет таким же, как и произведенный в Польше или Испании.

К сожалению, местные продукты часто наделяют необоснованными особенностям, например, что все произведенные в Латвии продукты чище и "естественнее",

и поэтому я не могу радоваться тому, что, например, продукты "Зеленой ложечки" признаны соответствующими "зеленой" покупке. Однако местные продукты, конечно, укрепляют связь человека со своей общиной, своим местным, а также по большому счету оказывают меньшее влияние на климат, так как не производят выбросов во время транспортировки. Я поддерживаю по возможности кратчайшие продовольственные цепочки - это долгосрочный вид приобретения продуктов питания, поддержка производителя, который чаще всего является малым производителем, и возможность приобрести биологически сертифицированные продукты.

Я бы чаще выбирала произведенную в Латвии продукцию, если бы она были биологически сертифицирована или шла бы от маленьких, известных производителей. Уже сейчас очень оцениваю крупных латвийских производителей, которые вводят линии био-продуктов".

Линда Телгрена, автор блога lindasvirtuve.lv, бывшая дипломат Латвии в Брюсселе