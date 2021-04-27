Семья, уехавшая из Беларуси, рассказала о "приключениях" в РОВД и новой жизни в Польше

В РОВД очень хотели получить доступ к информации в мессенджере Telegram на телефонах Насти и Тимофея.
- Честно говоря, ничего, с их точки зрения, крамольного в моем Telegram и не было. Я даже на самый известный "экстремистский" канал не был подписан. Но пароль я называть не стал. Настя тоже "забыла" свой, - рассказывает Тимофей.
Той ночью Анастасию и Тимофея отпустили домой. Глядя на разгром в своей уютной квартире, на плачущих детей, которые не понимали, что происходит, Ежовы укреплялись в мысли: нужно уезжать.
- Решение покинуть Беларусь, в первую очередь, связано с тревогой за детей, за их будущее. Как родители мы должны им это будущее обеспечить. А потом они сами будут делать свой личный выбор, решать, как им строить свою жизнь, - говорит Тимофей.
Это решение было не спонтанным. К релокации, как сейчас принято говорить, Тимофей и Анастасия начали готовиться еще осенью. События февраля только ускорили процесс.
Тимофей хорошо помнит утро 9 августа 2020 года. Очень красивый солнечный теплый день. Семьей выбрались отдохнуть на берег одного из городских водоемов.
- Я смотрел на небо, на облака, на зелень вокруг. Птички щебечут, дети смеются, плещется вода. И внезапно у меня почему-то возникла ассоциация: точно так в кинофильмах изображают 21 июня 1941 года - последний мирный день для граждан советской страны.
Тимофей называет себя реалистом. Он не строил иллюзий по поводу того, что власть, которая формировала и укрепляла свои позиции в Беларуси на протяжении 26 лет, сдаст эти позиции в одночасье. Тимофей был уверен, что реакция государства на любые попытки изменить ситуацию в стране будет жесткой, но признается - такого запредельного уровня насилия не ожидал.
- Наверное, я отчасти переняла у мужа его реалистический взгляд на вещи, - говорит Настя. - Поэтому, когда после дней тотального ужаса наступил период эйфории, мне это казалось каким-то сюрреализмом. Нарядные люди с цветами в руках на улицах, повсюду улыбающиеся лица - как будто мы уже победили. Но чувство гордости за свой город в те дни у меня тоже было. Мы с Тимофеем возвращались с похорон Саши Вихора, и когда увидели просто море людей, вышедших в центр города, сердце сжалось: как нас, нормальных людей, которые хотят жить достойной жизнью в достойном государстве, оказывается, много.
Когда в конце сентября гомельские протестные марши были жестко вытеснены с улиц города, сопротивление сторонников перемен действующему режиму приобрело новую форму - партизанскую.
- Это совершенно естественный и ожидаемый ход событий, - считает Настя. Тимофей с ней согласен, но отмечает:
- Когда началось партизанское движение, которое я называю арт-партизанским, я понял, что основным направлением становится креатив: пикеты, цепи солидарности, плакаты, наклейки, листовки, инсталляции. Это показатель очень долгого пути к каким-то кардинальным сдвигам. Вспоминаю слова одного преподавателя, которые услышал в пору студенчества: "Хорошей жизни в Беларуси не дождемся не только мы, но и наши дети".