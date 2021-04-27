Семья, уехавшая из Беларуси, рассказала о "приключениях" в РОВД и новой жизни в Польше

Супруги из Гомеля рассказали "Сильным новостям", что чувствовали жарким августом, о партизанском движении в Беларуси, как их приняли в Украине и сейчас как живется белорусской семье в польском городе Лодзь. Дети уже не боятся полицейских - а вот родители еще вздрагивают.

Утром 28 января в Новобелице в квартирах нескольких семей прошли обыски. Сотрудники милиции изъяли телефоны, ноутбуки и другие носители информации, а молодых людей доставили в РОВД. Там они находились порядка десяти часов, несмотря на то, что у некоторых из них дома остались несовершеннолетние дети. После беседы, во время которой у гомельчан пытались получить сведения о "партизанских" акциях в районе, их отпустили из отделения без протоколов. Среди них была и семья Ежовых.

Когда рано утром в дверь квартиры постучали, муж и дети еще спали, а Настя была в ванной.

- Кто там?

- Откройте, у нас есть официальное предписание произвести осмотр вашего помещения.

Впускать милицию без понятых семья отказалась. Когда с большой неохотой понятых все же пригласили, двери пришлось открыть. Квартиру буквально перевернули вверх дном. Особенно подозрительными силовикам казались книги, которых в доме Ежовых немало: чуть не каждую перелистывали постранично. Книги на белорусском языке вызывали двойное подозрение - именно они, в представлении властей, скорее всего содержат признаки экстремистских материалов.

Телефоны, вся компьютерная техника, включая уже несколько лет не использовавшийся системный блок, все найденные в доме записи, были изъяты, а Насте и Тимофею предложили проследовать в РОВД Новобелицкого района немедленно. К счастью, их сыновей семи и десяти лет забрала к себе соседка. Во время "ператруса" в других комнатах мальчики с матерью находились в детской, когда очередь дошла и до этого помещения, детей разрешили отвести к соседям.

Уже в отделении милиции Анастасия несколько раз просила дать ей возможность позвонить детям, успокоить их. Сотрудники ответили категорическим отказом.

- После того, как некий сотрудник пригласил меня в кабинет и попытался завести "приватный" разговор, я первым делом поинтересовался, какой у меня статус. Кто я - свидетель, подозреваемый? Меня допрашивают? Получил ответ: "Мы просто беседуем". Первый вопрос сотрудника меня изрядно развеселил. Меня спросили - буквально - каких я политических взглядов. Я ответил, что нахожусь не в том месте, чтобы обсуждать такие вопросы. Далее в процессе так называемой беседы я в основном произносил "нет", "не знаю", "не помню" и "я не буду отвечать на этот вопрос". Я не то, чтобы неразговорчивый, но к тому времени слышал немало историй, когда после "просто беседы" люди, проявившие чрезмерное красноречие, сразу оправлялись в ИВС, - вспоминает Тимофей.