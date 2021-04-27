Видео ⟩ В Ильгюциемсе подростки угнали BMW X5 и повредили несколько автомобилей

Юлия живет на первом этаже до номер 15 по улице Саулгожу. В субботу вечером она сидела за кухонным столом и ужинала. Прием пищи был прерван водителем BMW X5, который на своем автомобиле врезался в здание, напугав соседей по дому.

"Он "вылетел" из туннеля и просто убежал, даже двигатель машины не заглушил. Оставил машину, капот был оторван. Шум, конечно, очень сильный, я все слышала на первом этаже", - говорит Юлия, которая живет в Ильгюциемсе.

Водитель скрылся за углом и не вернулся. Несколько жителей быстро выбежали во двор. Выяснилось, что водитель повредил имущество людей - всего шесть машин, а также сломал маленькое дерево во дворе.

Позже местные жители узнали, что машина вообще не принадлежит водителю.

"Подростки совсем с ума сошли, кто знает, где они взяли машину, украли ее у отца или где", - говорит о произошедшем дворник Игорь.

Жительница дома Лиене ссылается на версию о том, что в машине было шесть молодых людей (шесть мальчиков и одна девочка), которые, возможно, были в неадекватном состоянии.

Полиция подтверждает, что местные жители говорят правду. BMW X5 принадлежал футбольному тренеру.

"Во время тренировки у него украли ключи от машины, которые он два часа активно искал на лужайке. Он думал, что ключи выпали",

- отмечает и.о. командира батальона дорожной полиции Янис Парадниекс.

Лиене увидела растерянного тренера из окна своей квартиры, который посреди ночи стояла у разбитой машины.

Учитывая, что всем молодым людям удалось сбежать, выяснить, находились ли они в состоянии алкогольного или иного опьянения, уже не удастся. Сотрудники правоохранительных органов начали поиски водителя.

"В настоящее время возбуждено административное дело по поводу ДТП и побега с места происшествия, которое передано поисковой группе, а также возбуждено уголовное дело по факту кражи", - сообщил представитель полиции.