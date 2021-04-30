Liepājas metalurgs продали турецкой компании

Условия договора содержат коммерческую тайну, поэтому не разглашаются.

Так как продажа активов FeLM через платформу публичных электронных аукционов не дала ожидаемого результата, с учетом их специфики в декабре 2020 года в стратегию продажи были внесены изменения - организован конкурс.

Участие в нем принял ряд потенциальных покупателей из Европы и Азии. После оценки поданных на конкурс предложений был выбран покупатель, предложивший наибольшую цену, - Aslanli Metalurji.

Право собственности на активы покупатель приобретает после полной оплаты сделки и при условии, что управление Лиепайской специальной экономической зоны не реализует право покупки включенного в сделку недвижимого имущества.

После получения денег FeLM произведет расчеты с Министерством финансов и продолжит работу по разработке оставшихся активов и удовлетворению требований.