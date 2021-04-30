Пт, 30.04.2021
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Liepājas metalurgs продали турецкой компании

ФОТО: LETA

FeLM заключило договор о продаже движимого и недвижимого имущества электросталеплавильного комплекса Liepājas metalurgs предприятию Liepaja Steel, которое принадлежит владельцу турецкой компании Aslanli Metalurji ve Metal Urunleri Sanayi ve Ticaret A.S. (Aslanli Metalurji) Хамди Алаедину Эджубоглу, сообщили агентству LETA в FeLM.

Условия договора содержат коммерческую тайну, поэтому не разглашаются.

Так как продажа активов FeLM через платформу публичных электронных аукционов не дала ожидаемого результата, с учетом их специфики в декабре 2020 года в стратегию продажи были внесены изменения - организован конкурс.

Участие в нем принял ряд потенциальных покупателей из Европы и Азии. После оценки поданных на конкурс предложений был выбран покупатель, предложивший наибольшую цену, - Aslanli Metalurji.

Право собственности на активы покупатель приобретает после полной оплаты сделки и при условии, что управление Лиепайской специальной экономической зоны не реализует право покупки включенного в сделку недвижимого имущества.

После получения денег FeLM произведет расчеты с Министерством финансов и продолжит работу по разработке оставшихся активов и удовлетворению требований.

Ранее Aslanli Metalurji заявило, что готово в ближайшие пять лет инвестировать в развитие лиепайского предприятия 200 млн евро.

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