В Курземе во время строительства дороги, возможно, уничтожили древние захоронения

В лесах Курземе, под Вентспилсом, находятся захоронения Набелю возрастом в 1500 лет. Они хранят важные свидетельства о предшественниках ливов, балтийских финнах.

В прошлом году одно из этих захоронений исследовали эксперты и тщательно сложили его обратно, однако под шапками мха скрываются и другие подобные захоронения, к которым исследователи планировали вернуться.

К сожалению, до них успели явиться нанятые Latvijas valsts meži строители с тяжелой техникой.

"Если там действительно что-то то было, то теперь это уничтожено", - признает историк Арманд Виюпс.

Оказалось, что ни заказчик, ни исполнитель не заметили в документах требование привлечь к выполнению работ по строительству дороги архитекторов. Сейчас работы остановлены.