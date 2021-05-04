Вт, 4.05.2021
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В Курземе во время строительства дороги, возможно, уничтожили древние захоронения

Иллюстративное фото ФОТО: Unsplash

Предприятие Latvijas valsts meži во время строительных работ сравняло с землей скопление камней, которое, возможно, является частью захоронений балтийских финнов железного века, сообщает Panorāma.

В лесах Курземе, под Вентспилсом, находятся захоронения Набелю возрастом в 1500 лет. Они хранят важные свидетельства о предшественниках ливов, балтийских финнах.

В прошлом году одно из этих захоронений исследовали эксперты и тщательно сложили его обратно, однако под шапками мха скрываются и другие подобные захоронения, к которым исследователи планировали вернуться.

К сожалению, до них успели явиться нанятые Latvijas valsts meži строители с тяжелой техникой.

"Если там действительно что-то то было, то теперь это уничтожено", - признает историк Арманд Виюпс.

Оказалось, что ни заказчик, ни исполнитель не заметили в документах требование привлечь к выполнению работ по строительству дороги архитекторов. Сейчас работы остановлены.

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