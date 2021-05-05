Зачем покупать у местных? "В фокусе недели" - состояние латвийских производителей

В свою очередь Миланс Блумс рассказал, что ситуация с "покупательским патриотизмом" в Латвии и других странах Балтии отличается не сильно - как и у нас, жителям соседних государств важны местное молоко, овощи и фрукты.

"Исследования показывают, что различия зависят от категорий, например, в категории пива - произведенное дальше 50 километров пиво часто не считается местным, тогда как в других категориях, возможно, это не столь выражено. У каждый группы товаров есть свой индекс восприятия местного", - сказал Блумс.

Экспорт растет. В чем причина?

Говоря о причинах роста экспорта, Айгар Ростовскис отметил, что это скорее естественная фаза развития - есть целая плеяда предприятий, которые уже зарекомендовали себя на экспортном рынке: "Понятно, если ты уже сделал первый шаг и адаптировался на рынке, у тебя есть мощь, ты просто увеличиваешь объемы". В то же время он отмечает, что есть и новые экспортеры - местный рынок очень маленький, и если у предприятия есть амбиции, то его хватит лишь на то, чтобы разогнаться.

В свою очередь Миланс Блумс указал, что именно Rimi часто становится взлетной полосой для местных предприятий - сначала товар попадает на полки маленьких магазинов или той же сети Rimi, объемы растут, предприятие постепенно улучшает упаковку продукта и эффективность производства, доходя до объемов, интересных для экспорта. "Это в какой-то мере поддержка предприятий с помощью кошельков покупателей для разбега на экспорт", - сказал он.

Перспективы ближайшего будущего

Говоря о перспективах ближайшего будущего, о том, как местные производители выйдут из ковид-кризиса, станут ли они сильнее и увереннее, не принесет ли пандемия какую-то пользу, Миланс Блумс отметил, что торговая сеть Rimi со своей стороны дала возможность "взобраться на плечи гиганта, чтобы увидеть дальнейший путь".

"Если есть такие предприятия, которые мы можем поддержать и давать им путь к покупателям, то, я надеюсь, это станет нормой и после пандемии, людям будет казаться важным поддерживать местных предпринимателей, чтобы деньги оставались здесь, в нашей экономике, чтобы была достаточно большая поддержка врачам, ученым. Я надеюсь, что этот патриотизм сохранится",

- сказал Блумс.

Если говорить о данном вопросе с точки зрения производителей, то владелец и председатель правления предприятия MILZU Энно Энце заявил, что сейчас нет смысла сидеть и ждать, пока закончится кризис, ведь каждый созданный продукт, который вышел местный и экспортный рынок, дает мощь. "Любое решение, которое ты сейчас продвигаешь и которое начинает работать, даст сильную мощь, когда кризис закончится. Когда он закончится и пока другие что-то начнут делать, мы становимся мощнее, сильнее, появляется большая уверенность и энергия, позволяющая двигаться вперед".

Оценивая перспективы будущего с точки зрения Торгово-промышленной палаты, Ростовскис отметил, что кризис - это всегда время возможностей. "К сожалению, кого-то засосет, но те, кто останется - станут сильнее, обретут больший опыт. Есть три вещи, которые можно сделать: предприятиям нужно искать новые возможности, тот же Rimi, например,

государству - нужно не прокрастинировать, а подталкивать вперед, снижая налоги и энерговыплаты, грамотнее инвестируя деньги, а жителям должен быть присущ патриотизм - покупай свое, покупай местное, и так ты поддержишь свою коммуну, укрепишь экспортеров, и в конце концов у учителей, полицейских и докторов будут большие зарплаты и лучшая жизнь",