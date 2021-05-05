Ср, 5.05.2021
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Зачем покупать у местных? "В фокусе недели" - состояние латвийских производителей

Латвия - не единственная страна, правительство которой реализует формы поддержки местным предпринимателям для преодоления последствий кризиса Covid-19. Как в Литва, так и Эстония своими механизмами поддержки влияют на общий поток товаров в странах Балтии и на конкурентоспособность латвийских торговцев и производителей.

Какие преимущества или препятствия это создает для латвийских производителей и почему потребителям стоит поддерживать местный товар? Какова способность латвийского экспорта в это время? А также - какие уроки торговцы и производственные предприятия вынесли из периода Covid-19?

Об этом в передаче "В фокусе недели" дискутируют:

  • Владелец и председатель правления MILZU Энно Энце,
  • Президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис,
  • Директор управления категориями Rimi Latvia Миланс Блумс.

Говоря о том, как Латвия в контексте поддержки местных производителей со стороны правительства выглядит на фоне соседей - Литвы и Эстонии - глава Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис отметил, что у Латвии в этом плане дела идут все лучше и лучше, однако в целом наша страна все-таки немного отстает от соседей.

Очень хороший результат, по его словам, в общей картине показывают литовцы. "Мы тоже идем вперед, но нам есть чему поучиться и есть, что развивать по многим направлениям", - отметил он.

Что касается поддержки местных производителей со стороны потребителя, то директор управления категориями Rimi Latvia Миланс Блумс рассказал, что предприятие уже много лет поддерживает местных производителей и выступает с различными инициативами, однако, по его мнению, именно сейчас, во время ковид-пандемии, когда остановились программы "Школьный фрукт" и "Школьное молоко", наверное стоит приложить больше усилий, чтобы дела пошли в правильном направлении.

"С другой стороны, мы видим, что наши клиенты-покупатели все больше предпочитают более здоровый и дружественный природе образ жизни, и местные продукты в эту концепцию очень хорошо вписываются - они не ехали за много километров, возможно, вкуснее и свежее, так что в данном случае это все хорошо сходится", - отметил Блумс.

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Ощущения в отрасли

На вопрос ведущего передачи Мартиньша Даугулиса об ощущениях в отрасли, Айгар Ростовскис ответил, что Латвия является частью европейского рынка, государство может использовать инструменты, позволяющие местному рынку разогнаться, например, снизить налоги на рабочую силу, сократить энергозатраты, облегчить выход предприятий на выставки.

"Еще одна важная вещь, если говорить о поддержке со стороны общества - важны призывы "Выбирай местное", и "Покупай латвийский товар". Цифры показывают, что в год люди в Латвии платят за товары 2 - 2,5 миллиарда, из которых 900 миллионов остаются местным производителям. Это означает, что в глобальной конкуренции мы непрямыми инструментами должны добиться того, чтобы деньги оставались здесь. Если деньги остаются здесь, они дают каждому предприятию дополнительную мощь для инвестиций и так далее", - сказал Ростовскис.

Он также отметил, что 2020 год был лучшим в истории Латвии в плане экспорта - несмотря на пандемию, показатели продаж на экспорт - лучшие в истории.

"Направление верное, однако у коллег-соседей идет немного лучше, нам нужно думать, как сделать более широкие шаги в целом - как государству, так и обществу и предпринимателям".

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В свою очередь Миланс Блумс рассказал, что ситуация с "покупательским патриотизмом" в Латвии и других странах Балтии отличается не сильно - как и у нас, жителям соседних государств важны местное молоко, овощи и фрукты.

"Исследования показывают, что различия зависят от категорий, например, в категории пива - произведенное дальше 50 километров пиво часто не считается местным, тогда как в других категориях, возможно, это не столь выражено. У каждый группы товаров есть свой индекс восприятия местного", - сказал Блумс.

Экспорт растет. В чем причина?

Говоря о причинах роста экспорта, Айгар Ростовскис отметил, что это скорее естественная фаза развития - есть целая плеяда предприятий, которые уже зарекомендовали себя на экспортном рынке: "Понятно, если ты уже сделал первый шаг и адаптировался на рынке, у тебя есть мощь, ты просто увеличиваешь объемы". В то же время он отмечает, что есть и новые экспортеры - местный рынок очень маленький, и если у предприятия есть амбиции, то его хватит лишь на то, чтобы разогнаться.

В свою очередь Миланс Блумс указал, что именно Rimi часто становится взлетной полосой для местных предприятий - сначала товар попадает на полки маленьких магазинов или той же сети Rimi, объемы растут, предприятие постепенно улучшает упаковку продукта и эффективность производства, доходя до объемов, интересных для экспорта. "Это в какой-то мере поддержка предприятий с помощью кошельков покупателей для разбега на экспорт", - сказал он.

Перспективы ближайшего будущего

Говоря о перспективах ближайшего будущего, о том, как местные производители выйдут из ковид-кризиса, станут ли они сильнее и увереннее, не принесет ли пандемия какую-то пользу, Миланс Блумс отметил, что торговая сеть Rimi со своей стороны дала возможность "взобраться на плечи гиганта, чтобы увидеть дальнейший путь".

"Если есть такие предприятия, которые мы можем поддержать и давать им путь к покупателям, то, я надеюсь, это станет нормой и после пандемии, людям будет казаться важным поддерживать местных предпринимателей, чтобы деньги оставались здесь, в нашей экономике, чтобы была достаточно большая поддержка врачам, ученым. Я надеюсь, что этот патриотизм сохранится",

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- сказал Блумс.

Если говорить о данном вопросе с точки зрения производителей, то владелец и председатель правления предприятия MILZU Энно Энце заявил, что сейчас нет смысла сидеть и ждать, пока закончится кризис, ведь каждый созданный продукт, который вышел местный и экспортный рынок, дает мощь. "Любое решение, которое ты сейчас продвигаешь и которое начинает работать, даст сильную мощь, когда кризис закончится. Когда он закончится и пока другие что-то начнут делать, мы становимся мощнее, сильнее, появляется большая уверенность и энергия, позволяющая двигаться вперед".

Оценивая перспективы будущего с точки зрения Торгово-промышленной палаты, Ростовскис отметил, что кризис - это всегда время возможностей. "К сожалению, кого-то засосет, но те, кто останется - станут сильнее, обретут больший опыт. Есть три вещи, которые можно сделать: предприятиям нужно искать новые возможности, тот же Rimi, например,

государству - нужно не прокрастинировать, а подталкивать вперед, снижая налоги и энерговыплаты, грамотнее инвестируя деньги, а жителям должен быть присущ патриотизм - покупай свое, покупай местное, и так ты поддержишь свою коммуну, укрепишь экспортеров, и в конце концов у учителей, полицейских и докторов будут большие зарплаты и лучшая жизнь",

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- сказал он.

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