За сутки выявлено 358 новых случаев Covid-19, доля положительных тестов - 9,2%
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 358 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 358 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умерли семь человек с коронавирусом в возрасте от 50 до 89 лет:
За время пандемии в Латвии скончались 2166 больных Covid-19.
Во вторник было сделано 3883 теста на Сovid-19, доля положительных результатов составила 9,2%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 120 736 человек.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей составляет 406,4 случая, что меньше, чем вчера, однако эксперты напоминают, что статистика заболеваемости в выходные не дает объективных данных, так как тестов делается намного меньше, чем в рабочие дни.