За сутки выявлено 358 новых случаев Covid-19, доля положительных тестов - 9,2%

Умерли семь человек с коронавирусом в возрасте от 50 до 89 лет:

один человек - в возрасте 50-59 лет,

один человек - в возрасте 60-69 лет,

три человека - в возрасте 70-79 лет,

два человека - в возрасте 80-89 лет.

За время пандемии в Латвии скончались 2166 больных Covid-19.

Во вторник было сделано 3883 теста на Сovid-19, доля положительных результатов составила 9,2%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 120 736 человек.