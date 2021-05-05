Ср, 5.05.2021
Пора вознаграждать за труд, а не только за богатство Джо Байден о налоге на богатство
Джо Байден о налоге на богатство

За сутки выявлено 358 новых случаев Covid-19, доля положительных тестов - 9,2%

ФОТО: LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 358 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умерли семь человек с коронавирусом в возрасте от 50 до 89 лет:

  • один человек - в возрасте 50-59 лет,
  • один человек - в возрасте 60-69 лет,
  • три человека - в возрасте 70-79 лет,
  • два человека - в возрасте 80-89 лет.

За время пандемии в Латвии скончались 2166 больных Covid-19.

Во вторник было сделано 3883 теста на Сovid-19, доля положительных результатов составила 9,2%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 120 736 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей составляет 406,4 случая, что меньше, чем вчера, однако эксперты напоминают, что статистика заболеваемости в выходные не дает объективных данных, так как тестов делается намного меньше, чем в рабочие дни.

НАВЕРХ
Back