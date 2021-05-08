3 самых ненавистных знака Зодиака, которые на самом деле лучше других

Лев

Принято считать: Разъяренный эгоист. Говоря обо Львах, вы, скорее всего, представляете человека, разгуливающего с 12 пакетами покупок и с любовью смотрящего во фронтальную камеру, разговаривая громче всех вокруг.

На самом деле: Львы буквально переполнены творческим потенциалом. Полагаясь на свою планету-покровителя Солнце, они надеются с помощью собственных талантов одарить теплом окружающих. Представители этого щедрого знака Зодиака пытаются мотивировать других своими словами, побуждая к действию своей музыкой и радуя экстравагантными вечеринками-сюрпризами.

Им намного важнее то, какими их видите вы, а не они сами.

Львам требуется много храбрости, чтобы все время находиться среди людей. А еще им нужно знать, что все, что они делают, нравится окружающим.

А вам бы хотелось услышать аплодисменты после того, как вы допоете караоке? За яростным ревом Льва скрывается чувствительный котенок, нуждающийся в любви.

Близнецы

Принято считать: Двуличный болтун. Близнецов принято считать двуликими друзьями, которые вечно сомневаются в чужих планах, выдают чужие секреты и просто не умеют держать язык за зубами.

На самом деле: У представителей этого знака стихии Воздуха в голове слишком много мыслей. Если Близнецы кажутся вам необязательными, значит, у них на уме сейчас слишком много других вопросов (для сравнения: это как поставить на одно кофейное блюдце сразу 25 блюд). Они оптимистичны и всегда ищут новых впечатлений.

Отличные навыки коммуникации Близнецам подарила их планета-покровитель Меркурий. И хотя эти люди могут показаться вам излишне болтливыми, они являются еще и превосходными слушателями. Близнецы относятся к числу самых открытых и лояльных знаков Зодиака. Их умение приспосабливаться позволяет им сострадать и сопереживать каждому без каких-либо осуждений или критики.

Скорпион

Принято считать: Кровожадный кинозлодей. Скорпионов считают скрытными вампирами, помешанными на расплате. Вы можете застать их во влажной темной пещере над разработкой плана мести.

На самом деле: Несомненно, Скорпионы - загадочные личности, но не потому, что у них есть какие-то скрытые зловещие мотивы. Просто прежде, чем открыться, они должны почувствовать себя в безопасности. Пустой взгляд и невозмутимость стоят на страже глубокой эмоциональности Скорпионов. Эти люди рождены под знаком стихии Воды, поэтому можете считать их своего рода глыбой льда. Как только они решат, что вы искренни и вам можно доверять, они начнут таять, обнажая свою мягкую и сострадательную натуру.

У Скорпионов настолько развита интуиция, что может показаться, будто они читают ваши мысли.

Вы не уличите их в поверхностных интрижках и не увидите на грандиозных вечеринках, наполненных пустой болтовней.