История пса Реко вызвала негодование у ветеринаров и защитников животных

Жительница Вентспилсского края сообщила главе ассоциации Ar sirdi delnā Андре Томасе о прибившийся в их двор бездомной собаке.

"Собака была в очень плачевном состоянии. Можно было увидеть, как сильное воспаление глаза, которое долгое время не лечилось, повлияло на зрение пса, ему было трудно двигаться, лапы кровоточили", - говорит Томасе. На следующий день она отвезла раненую собаку в приют для животных Ķepu-ķepā, который, в свою очередь, отвез животное к ветеринару.

Ветеринар обнаружил у пса чип для животных, прочитал его и позвонил владельцу. Основатель Ķepu-ķepā Гундега Бидере говорит, что владелец был проинформирован о состоянии животного и о предстоящем заведении административного дела. Однако через несколько дней последовал неожиданный поворот - приюту отказали в консультации глазного врача в ветеринарной клинике, потому что Латвийское ветеринарное общество предупредило всех ветеринаров о том, что Реко, возможно, украли и, возможно, у владельца пытаются вымогать деньги.

В настоящее время дело рассматривается Продовольственной и ветеринарной службой, которая получила заявление от полиции о возможных нарушениях условий содержания животных.