Общество "9 мая.лв" призывает выбирать для возложения цветов не только памятник в Пардаугаве

В Риге и ее округе есть несколько мемориалов в память о жертвах Второй мировой войны, поэтому общество призвало жителей рассмотреть возможность возложить цветы и в других местах. В качестве примера организация упомянула Саласпилсский мемориал и любые другие Братские кладбища.

В случае масштабных собраний полиция в воскресенье, 9 мая, может закрыть подход к памятнику Победы.

Стражи порядка напоминают, что, чтобы предотвратить риски скоплений, для ограничения округи памятника будут использованы барьеры, которые помогут облегчить работу полиции и поддержание порядка.

Принимая во внимание неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в стране, глава Госполиции Арманрд Рукс и министр внутренних дел Сандис Гиргенс призвали жителей не помещать памятник, а в случае возложения цветов соблюдать запрет на собрания и дистанцию в два метра. Кроме того, жителей призывают не собираться вблизи памятника Победы.

С 8:00 субботы до 24:00 воскресенья запрещены остановка и стоянка транспортных средств, за исключением оперативных и дипломатических, по обеим сторонам ул. Бариню на участке от бульв. Узварас до ул. Э. Смильгя, по обеим сторонам бульв. Узварас на участке от ул. Бариню до ул. О. Вациеша, а также по обеим сторонам ул. О. Вациеша на участке от бульв. Узварас до ул. Херманя.

В случае необходимости Государственная полиция будет регулировать движение транспортных средств. Самоуправление призывает водителей быть внимательными, заранее выбирать маршрут поездки и следить за изменениями в организации движения.

Как сообщалось, с учетом текущей эпидемиологической ситуации любые публичные мероприятия в настоящее время запрещены, поэтому 9 мая мероприятия в парке Победы в Риге и в других местах Латвии не состоятся.