Вс, 9.05.2021
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Трагический пожар в незаконном хостеле на улице Меркеля: новые подробности

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Произошедший на прошлой неделе пожар в нелегальном хостеле на улице Меркеля является вторым по трагичности минимум за последние 30 лет. Личности четырех погибших в нем до сих пор не удалось установить. Истинный владелец хостела Эрнест Риекстс уже шесть лет известен как владелец незаконных ночлежек. Месяц назад в связи с его бизнесом был начат уголовный процесс, и Риекстс предупредил клиентов, что собирается уйти, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.

В незаконно оборудованном хостеле Japanese Style Centrum на улице Меркеля, 8, можно было поселиться за пару евро за ночь. В двух квартирах было оборудовано 34 номера, в каждом жили несколько человек. Туда на несколько ночей заселялись туристы, однако многие работающие в Риге иностранцы и граждане Латвии жили постоянно. Резервация была доступна через различные туристические платформы, заполненные негативными отзывами о странных клиентах хостела и клопах в постелях.

В ночь на 28 апреля в хостеле произошла драка. Это был 32 раз в этом году, когда по адресу явилась полиция. Два часа спустя в хостеле начался пожар. Его причина еще не известна, однако доказательства позволяют полиции думать о курении или неосторожном обращении с огнем. Не исключен и намеренный поджог.

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По словам заместителя начальника Криминальной полиции управления Госполиции Рижского региона Каспара Бриедиса, назначены примерно 11 экспертиз, сейчас ожидается заключение экспертов. "Нельзя однозначно сказать, что эпицентр пожара был в каком-то отдельном месте, так как все загорелось очень быстро и пламя распространилось стремительно", - отметил он.

Часть обитателей хостела оказались в ловушке, некоторые сбежали от огня на крышу. Спасателей остановили железные двери. Их пришлось ломать.

Из восьми погибших удалось опознать четырех. Все - граждане Латвии. Личности остальных установят по ДНК. В больнице по-прежнему лечится гражданка Литвы. Полиции от представителей хостела так и не удалось получить список жильцов.

Хостел на улице Меркеля, 8, был перестроен незаконно. Стройуправа дала задачу до сентября все построенное согласовать. Сомневаясь в пожарной безопасности, жильцы дома многократно обращались в Пожарно-спасательную службу. Ей в помещения попасть не удалось.

Квартиру, в которой был оборудован хостел, два года назад приобрел Андрей Гайлис. После пожара полиция его задержала, однако суд решил не отправлять его под арест.

"Квартира была передана в пользование другим лицам, и я никогда не давал своего согласия на перестройку квартиры или размещение людей", - сказал передаче Андрей Гайлис, отметив, что установка детекторов дыма в квартире была обязанностью лиц, которым квартира была передана в пользование, и в его распоряжении нет информации, свидетельствовавшей был о каких-то нарушениях.

Андрею Гайлису принадлежат и два предприятия. Оба до конца прошлого года были зарегистрированы по адресу улица Марияс, 1. В январе этого года Служба госдоходов наложила на предприятия арест, запретила вести хозяйственную деятельность и осуществлять платежи.

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И в этих помещениях находятся места для ночлега, и Стройуправа с муниципальной полицией на прошлой неделе их закрыли. Гайлис утверждает, что их перестройка была согласована: "У этих предприятий нет никакой связи с трагическими событиями на улице Меркеля. Я хочу также указать, что о произошедшем я узнал из публичного пространства, и я по-прежнему нахожусь в состоянии сильного шока. Я не хочу комментировать ничего, с чем не связан".

Как рассказали Nekā personīga жильцы хостела на Марияс, 1, все расчеты происходили с Риекстсом, который называл себя хозяином хостела. Его полиции найти не удалось. На этой неделе стражи порядка попросили помощи в поиске мужчины у жителей. Передаче известно, что Риекстс - сводный брат официального владельца квартиры на улице Меркеля Андрея Гайлиса.

В прошлом году в проплаченном им самим видеоинтервью Риекстс называл себя как предпринимателя в сфере быстрых кредитов, который после пережитого в годы кризиса процесса неплатежеспособности стал хостельным магнатом.

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"В первый год у меня было 100 койко-мест, во второй год - уже взял в аренду весь дом в Старой Риге, на пяти этажах у меня было 500 койко-мест. Это был самый большой хостел в Балтии, в Восточной Европе", - заявил он тогда.

Его хостел в Старой Риге Cheaply hostel находился в здании, арендованном у Lattelecom. Он был оборудован нелегально и в 2015 году при помощи охранной компании помещения были освобождены.

С 2015 года хостельный бизнес Риекстса набирал обороты. Клиентами были как туристы, так и жители регионов, работавшие в столице. Номера оборудовали по все новым адресам - Меркеля, 1, Марсталю, 12, Марияс, 1, Меркеля, 8.

Однако работники хостелов, трудящиеся без договоров, а часто и без зарплаты, жаловались на Риекстса учреждениям. Штрафы наложила Госинспекция по труду, Служба госдоходов пыталась взыскать незаплаченные налоги. Риекстс регистрировал предприятия и недвижимость на имена других людей.

В начале апреля СГД начала уголовный процесс по поводу серого хостельного бизнеса Риекстса. Он предупредил своих клиентов, что в следующий раз за деньгами приедет кто-то другой.

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Полиция отрицает, что Риекстс был в ее поле зрения. Однако в интервью летом Риекстс хвалился, что является полицейским информатором. И даже помог поймать двух террористов.

Сейчас Риекстса ищет полиция. В день пожара пропали и его гражданская жена с дочерью. Стражи порядка разослали СМИ информацию о поиске женщины, но вскоре после этого проинформировали, что она сообщила, что жива и здорова.

Под арестом в связи с делом о пожаре на улице Меркеля находятся два человека - работник и жилец, который мог стать виновником пожара. Два человека по делу находятся в статусе подозреваемых. Один из них - Андрей Гайлис.

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