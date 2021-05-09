Трагический пожар в незаконном хостеле на улице Меркеля: новые подробности

В незаконно оборудованном хостеле Japanese Style Centrum на улице Меркеля, 8, можно было поселиться за пару евро за ночь. В двух квартирах было оборудовано 34 номера, в каждом жили несколько человек. Туда на несколько ночей заселялись туристы, однако многие работающие в Риге иностранцы и граждане Латвии жили постоянно. Резервация была доступна через различные туристические платформы, заполненные негативными отзывами о странных клиентах хостела и клопах в постелях.

В ночь на 28 апреля в хостеле произошла драка. Это был 32 раз в этом году, когда по адресу явилась полиция. Два часа спустя в хостеле начался пожар. Его причина еще не известна, однако доказательства позволяют полиции думать о курении или неосторожном обращении с огнем. Не исключен и намеренный поджог. 2

По словам заместителя начальника Криминальной полиции управления Госполиции Рижского региона Каспара Бриедиса, назначены примерно 11 экспертиз, сейчас ожидается заключение экспертов. "Нельзя однозначно сказать, что эпицентр пожара был в каком-то отдельном месте, так как все загорелось очень быстро и пламя распространилось стремительно", - отметил он.

Часть обитателей хостела оказались в ловушке, некоторые сбежали от огня на крышу. Спасателей остановили железные двери. Их пришлось ломать.

Из восьми погибших удалось опознать четырех. Все - граждане Латвии. Личности остальных установят по ДНК. В больнице по-прежнему лечится гражданка Литвы. Полиции от представителей хостела так и не удалось получить список жильцов.

Хостел на улице Меркеля, 8, был перестроен незаконно. Стройуправа дала задачу до сентября все построенное согласовать. Сомневаясь в пожарной безопасности, жильцы дома многократно обращались в Пожарно-спасательную службу. Ей в помещения попасть не удалось.

Квартиру, в которой был оборудован хостел, два года назад приобрел Андрей Гайлис. После пожара полиция его задержала, однако суд решил не отправлять его под арест.

"Квартира была передана в пользование другим лицам, и я никогда не давал своего согласия на перестройку квартиры или размещение людей", - сказал передаче Андрей Гайлис, отметив, что установка детекторов дыма в квартире была обязанностью лиц, которым квартира была передана в пользование, и в его распоряжении нет информации, свидетельствовавшей был о каких-то нарушениях.

Андрею Гайлису принадлежат и два предприятия. Оба до конца прошлого года были зарегистрированы по адресу улица Марияс, 1. В январе этого года Служба госдоходов наложила на предприятия арест, запретила вести хозяйственную деятельность и осуществлять платежи. 2