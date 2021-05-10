Пн, 10.05.2021
У депутатов Сейма есть ощущение, что они вроде бы проголосовали за этого премьера, но премьер живет своей жизнью. Кришьянис Фелдманс, депутат Сейма
Кришьянис Фелдманс, депутат Сейма

Фото ⟩ Мужчина застрелил шесть человек на вечеринке в США и покончил жизнь самоубийством

ФОТО: Jerilee Bennett/The Colorado Springs Gazette via AP

Мужчина в американском штате Колорадо убил шесть человек во время празднования дня рождения, а затем покончил жизнь самоубийством, сообщает AP.

Инцидент произошел в трейлерном парке в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо.

По данным полиции, стрельбу организовал друг участника вечеринки. Он пришел на вечеринку, открыл огонь, а позже застрелился.

Все погибшие - взрослые. На вечеринке отмечали день рождения одной из погибших. В празднике также приняли участие несколько детей.

По данным полиции, мотивы стрелка пока не известны.

Инцидент является самым серьезным массовым убийством в Колорадо с 22 марта, когда злоумышленник застрелил десять человек в супермаркете в Боулдере.

ФОТО: Jerilee Bennett/The Gazette via AP
ФОТО: Jerilee Bennett/The Gazette via AP
НАВЕРХ
Back