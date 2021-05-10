Фото ⟩ Мужчина застрелил шесть человек на вечеринке в США и покончил жизнь самоубийством
Мужчина в американском штате Колорадо убил шесть человек во время празднования дня рождения, а затем покончил жизнь самоубийством, сообщает AP.
Мужчина в американском штате Колорадо убил шесть человек во время празднования дня рождения, а затем покончил жизнь самоубийством, сообщает AP.
Инцидент произошел в трейлерном парке в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо.
По данным полиции, стрельбу организовал друг участника вечеринки. Он пришел на вечеринку, открыл огонь, а позже застрелился.
Все погибшие - взрослые. На вечеринке отмечали день рождения одной из погибших. В празднике также приняли участие несколько детей.
По данным полиции, мотивы стрелка пока не известны.
Инцидент является самым серьезным массовым убийством в Колорадо с 22 марта, когда злоумышленник застрелил десять человек в супермаркете в Боулдере.