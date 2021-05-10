Фото ⟩ Мужчина застрелил шесть человек на вечеринке в США и покончил жизнь самоубийством

Инцидент произошел в трейлерном парке в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо.

По данным полиции, стрельбу организовал друг участника вечеринки. Он пришел на вечеринку, открыл огонь, а позже застрелился.

Все погибшие - взрослые. На вечеринке отмечали день рождения одной из погибших. В празднике также приняли участие несколько детей.

По данным полиции, мотивы стрелка пока не известны.

Инцидент является самым серьезным массовым убийством в Колорадо с 22 марта, когда злоумышленник застрелил десять человек в супермаркете в Боулдере.

ФОТО: Jerilee Bennett/The Gazette via AP