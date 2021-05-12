"Устроил скандал". Российский певец Влад Соколовский не может покинуть Израиль из-за бомбежки

Соколовский приехал в Израиль на отдых к своим родственникам и поначалу отдыхал и развлекался с родственниками.

Еще утром 11 мая он планировал вернуться в Россию, но этому помешала разразившаяся бомбежка.

"Я был очень зол. Устроил там скандал. В итоге поменял билеты на 13 мая. Будет очень много пересадок, потратил кучу денег", - рассказал Влад.

Большинство ракет удается сбить израильской системой противовоздушной обороны, но некоторые снаряды все-таки взрываются вблизи жилых домов. "Только что звучала сирена, очень странное чувство, не понимаю, что происходит".

ФОТО: instagram.com/vs20

По словам Соколовского, обстрелы усилились и участились, также он рассказал, что ему с родственниками удалось открыть бункер под домом и даже устроил для своих подписчиков экскурсию по убежищу. Оказалось, что это небольшая подвальная комната, в которой люди могут чувствовать себя в безопасности. Члены семьи артиста провели в ней несколько часов, после чего к вечеру вернулись в квартиру.

"Многие переживают, что я по три часа не выхожу на связь. Все нормально. Мы сидим, смотрим новости, следим за ситуацией", рассказал Соколовский.

По словам Влада, сейчас он мечтает о как можно более скором прекращении конфликта. По мнению певца, людям пора научиться жить в мире друг с другом и понять, что ракеты не способны решить их проблемы.

Также в одном из сториз Влад Соколовский выразил свои соболезнования по поводу трагедии в российском городе Казань, где в школьном шутинге погибли семь детей и два взрослых, более 20 человек получили ранения. Ранее другие российские звезды также прокомментировали случившееся.

Влад Соколовский (настоящее имя Всеволод Андреевич Соколовский) - российский певец, продюсер, автор-исполнитель, актер, танцор, телеведущий, участник балета "Тодес" Аллы Духовой, экс-солист группы "БиС". Сейчас он занимается сольной карьерой в жанре на стыке euro-pop и R&B.

Что происходит в Израиле?

Конфликт между Израилем и сектором Газа продолжается уже несколько дней и привел к взаимным массированным ракетным атакам.

Армия Израиля сообщила, что с понедельника из сектора Газа по Израилю было выпущено более 600 ракет.

Управление гражданской авиации Израиля сообщило, что в связи с ракетным ударом приостанавливает авиасообщение в международном аэропорту имени Бен-Гуриона у Тель-Авива.

В ходе ударов Израиля в секторе Газа были убиты минимум 35 палестинцев, в том числе 12 детей, более 230 человек получили ранения, сообщили местные власти.