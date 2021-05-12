"Устроил скандал". Российский певец Влад Соколовский не может покинуть Израиль из-за бомбежки

Российский певец Влад Соколовский не может покинуть Израиль, куда он приехал в гости из-за бомбежки, вызванной обострением отношений между Израилем и Сектором Газа. Об этом артист рассказал в сториз в своем Instagram.
Соколовский приехал в Израиль на отдых к своим родственникам и поначалу отдыхал и развлекался с родственниками.
Еще утром 11 мая он планировал вернуться в Россию, но этому помешала разразившаяся бомбежка.
"Я был очень зол. Устроил там скандал. В итоге поменял билеты на 13 мая. Будет очень много пересадок, потратил кучу денег", - рассказал Влад.
Большинство ракет удается сбить израильской системой противовоздушной обороны, но некоторые снаряды все-таки взрываются вблизи жилых домов. "Только что звучала сирена, очень странное чувство, не понимаю, что происходит".
По словам Соколовского, обстрелы усилились и участились, также он рассказал, что ему с родственниками удалось открыть бункер под домом и даже устроил для своих подписчиков экскурсию по убежищу. Оказалось, что это небольшая подвальная комната, в которой люди могут чувствовать себя в безопасности. Члены семьи артиста провели в ней несколько часов, после чего к вечеру вернулись в квартиру.
"Многие переживают, что я по три часа не выхожу на связь. Все нормально. Мы сидим, смотрим новости, следим за ситуацией", рассказал Соколовский.
По словам Влада, сейчас он мечтает о как можно более скором прекращении конфликта. По мнению певца, людям пора научиться жить в мире друг с другом и понять, что ракеты не способны решить их проблемы.
Влад Соколовский (настоящее имя Всеволод Андреевич Соколовский) - российский певец, продюсер, автор-исполнитель, актер, танцор, телеведущий, участник балета "Тодес" Аллы Духовой, экс-солист группы "БиС". Сейчас он занимается сольной карьерой в жанре на стыке euro-pop и R&B.
Что происходит в Израиле?
Конфликт между Израилем и сектором Газа продолжается уже несколько дней и привел к взаимным массированным ракетным атакам.
Армия Израиля сообщила, что с понедельника из сектора Газа по Израилю было выпущено более 600 ракет.
Управление гражданской авиации Израиля сообщило, что в связи с ракетным ударом приостанавливает авиасообщение в международном аэропорту имени Бен-Гуриона у Тель-Авива.
В ходе ударов Израиля в секторе Газа были убиты минимум 35 палестинцев, в том числе 12 детей, более 230 человек получили ранения, сообщили местные власти.
Две женщины были убиты в результате ракетного обстрела из сектора Газа в Ашкелоне, Израиль, а еще одна 50-летняя женщина погибла в результате ракетного обстрела под Тель-Авивом. В среду утром в городе Лода были убиты мужчина и девочка, когда в их автомобиль попала ракета.