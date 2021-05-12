ФОТО ⟩ Черное существо с чудовищной пастью! На пляже в Калифорнии нашли рыбу странной формы

В прошлую пятницу, 7 мая, было найдено черное существо с чудовищной пастью. Оно лежало на песке на берегу природного парка Кристал Ков в Лагуна-Бич.

Существо называют тихоокеанской футбольной рыбой (Pacific Football Fish). Она относится к рыбам-удильщикам, их всего 200 видов в мире. Ее обычная среда обитания - на самом дне океана. Зубы этого существа острые, как осколки стекла, с помощью своего большого рта оно может засосать и проглотить добычу размером с собственное тело.

Из-за размера существа и "удочки" на лбу в калифорнийском природном парке пришли к выводу, что это "чудовище" - самка.

"Только у самок футбольных рыб во лбу есть удочка с люминесцентными бутонами, которые используются в качестве приманки в темных водах океана на глубине сотен метров", - заявили представители парка.