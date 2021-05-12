ФОТО ⟩ Черное существо с чудовищной пастью! На пляже в Калифорнии нашли рыбу странной формы
На прошлой неделе на пляже в Калифорнии на берег выкинуло странную рыбу с острыми зубами и телом в форме футбольного мяча, сообщает CNN.
На прошлой неделе на пляже в Калифорнии на берег выкинуло странную рыбу с острыми зубами и телом в форме футбольного мяча, сообщает CNN.
В прошлую пятницу, 7 мая, было найдено черное существо с чудовищной пастью. Оно лежало на песке на берегу природного парка Кристал Ков в Лагуна-Бич.
Существо называют тихоокеанской футбольной рыбой (Pacific Football Fish). Она относится к рыбам-удильщикам, их всего 200 видов в мире. Ее обычная среда обитания - на самом дне океана. Зубы этого существа острые, как осколки стекла, с помощью своего большого рта оно может засосать и проглотить добычу размером с собственное тело.
Из-за размера существа и "удочки" на лбу в калифорнийском природном парке пришли к выводу, что это "чудовище" - самка.
"Только у самок футбольных рыб во лбу есть удочка с люминесцентными бутонами, которые используются в качестве приманки в темных водах океана на глубине сотен метров", - заявили представители парка.
"Эти рыбы странного вида только подтверждают разнообразие среды обитания океана, скрытой от человеческого глаза, - говорится в сообщении государственного парка Кристал Ков на Facebook. - И поскольку ученые продолжают узнавать больше об этих глубоководных существах, важно помнить о том, сколько же еще нам предстоит узнать о нашем прекрасном океане".