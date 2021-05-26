Руины часовни барона Хана в Пастендской усадьбе в волости Гибулю под Талси, похоже, больше не охраняют проклятия и призраки барона - сейчас разрушающуюся часовню под свое крыло взяли проволочный забор и наша совесть.
После недолгого перерыва мы снова в пути. Старый состав: я - писака - и друг Янис - "фотографака". Едем на Гавильниекское кладбище, где, как пишут в Twitter, похоронены только те, кто умер в свой день рождения или другой праздник. Как оказалось - fake news. Абсолютные глупости. Зря потраченные бензин и время. Но ничего.