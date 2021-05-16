Вс, 16.05.2021
Я в ужасе за своих детей. Состояние постоянного страха выматывает, притупляет другие чувства, лишает человеческого облика Наджва, мать пятерых детей из сектора Газа
Наджва, мать пятерых детей из сектора Газа

Maxima предлагает школьникам сотни рабочих мест для летней работы

Магазин Maxima ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Предприятие розничной торговли SIA Maxima Latvija этим летом предложит молодым людям 382 рабочих места в 53 магазинах в 27 городах Латвии, сообщили на предприятии.

Молодежь в возрасте от 15 до 18 лет работает в Maxima Latvija уже 10-е лето, получая реальный опыт работы в розничной торговле благодаря программе, разработанной Государственным агентством занятости (NVA).

Где?

Рабочие места молодым людям в летние месяцы будут предоставлены в 53 магазинах Maxima в Айзкраукле, Адажи, Цесисе, Добеле, Гулбене, Иецаве, Икшкиле, Елгаве, Екабпилсе, Юрмале, Кандаве, Кокнесе, Кулдиге, Лиепае, Лимбажи, Ливаны, Огре, Олайне, Резекне, Риге, Салацгриве, Саласпилсе, Салдусе, Талси, Тукумсе, Валмиере и Вентспилсе.

В прошлом году Maxima Latvija при поддержке NVA предоставила школьникам 244 рабочих места в каникулы.

Как сообщалось, оборот Maxima Latvija в 2020 году составил 878,069 млн евро, что на 4,9% больше, чем годом ранее, а прибыль предприятия увеличилась на 13,8% и составила 31,305 млн евро.

НАВЕРХ
Back