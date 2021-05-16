Maxima предлагает школьникам сотни рабочих мест для летней работы
Предприятие розничной торговли SIA Maxima Latvija этим летом предложит молодым людям 382 рабочих места в 53 магазинах в 27 городах Латвии, сообщили на предприятии.
Предприятие розничной торговли SIA Maxima Latvija этим летом предложит молодым людям 382 рабочих места в 53 магазинах в 27 городах Латвии, сообщили на предприятии.
Молодежь в возрасте от 15 до 18 лет работает в Maxima Latvija уже 10-е лето, получая реальный опыт работы в розничной торговле благодаря программе, разработанной Государственным агентством занятости (NVA).
Где?
Рабочие места молодым людям в летние месяцы будут предоставлены в 53 магазинах Maxima в Айзкраукле, Адажи, Цесисе, Добеле, Гулбене, Иецаве, Икшкиле, Елгаве, Екабпилсе, Юрмале, Кандаве, Кокнесе, Кулдиге, Лиепае, Лимбажи, Ливаны, Огре, Олайне, Резекне, Риге, Салацгриве, Саласпилсе, Салдусе, Талси, Тукумсе, Валмиере и Вентспилсе.
В прошлом году Maxima Latvija при поддержке NVA предоставила школьникам 244 рабочих места в каникулы.
Как сообщалось, оборот Maxima Latvija в 2020 году составил 878,069 млн евро, что на 4,9% больше, чем годом ранее, а прибыль предприятия увеличилась на 13,8% и составила 31,305 млн евро.