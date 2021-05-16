Maxima предлагает школьникам сотни рабочих мест для летней работы

Молодежь в возрасте от 15 до 18 лет работает в Maxima Latvija уже 10-е лето, получая реальный опыт работы в розничной торговле благодаря программе, разработанной Государственным агентством занятости (NVA).

Где?

Рабочие места молодым людям в летние месяцы будут предоставлены в 53 магазинах Maxima в Айзкраукле, Адажи, Цесисе, Добеле, Гулбене, Иецаве, Икшкиле, Елгаве, Екабпилсе, Юрмале, Кандаве, Кокнесе, Кулдиге, Лиепае, Лимбажи, Ливаны, Огре, Олайне, Резекне, Риге, Салацгриве, Саласпилсе, Салдусе, Талси, Тукумсе, Валмиере и Вентспилсе.

В прошлом году Maxima Latvija при поддержке NVA предоставила школьникам 244 рабочих места в каникулы.