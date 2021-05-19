"Я даун реально": Моргенштерн проспорил подписчику миллион рублей

Контекст

Все началось с того, как Моргенштерн опубликовал в сториз своего Instagram скриншот своей страницы на музыкальном сервисе Spotify, где было видно, что музыканта слушают более 2,6 миллионов пользователей.

"Найдите, у кого из Рашки больше. Я дам вам лям рублей", 5

- подписал он скриншот.

Неожиданно один из подписчиков по имени Евгений указал, что показатели Моргенштерна уступают группе t.A.T.u. - у женского дуэта около 3.13 миллиона слушателей.

"Я даун реально. Тату - респект!", - написал Моргенштерн в новой сторис и незамедлительно перевел поклоннику обещанную сумму, подтвердив это скриншотом банковской операции.

ФОТО: instagram.com/morgen_shtern

Евгений не ожидал, что выигранная в споре сумма придет так быстро. В его планах на полученные деньги - финансово помочь своим родителям, а также приобрести мерч музыканта.

Благотворительность Моргенштерна

Ранее в апреле этого года музыкант пожертвовал фонду помощи детям-сиротам Башкоростана "Наши дети" символическую сумму в 666 666 рублей (около 7 400 евро). Это стало самым крупным пожертвованием российской некоммерческой организации от частного лица, сообщили в фонде.

После трагедии в гимназии в городе Казань певец заявил, что направит все вырученные деньги от продажи своего мерча в помощь пострадавшим от шутинга.

Творческие планы музыканта

Недавно Моргенштерн выпустил новый сингл под названием Show. Композиция станет частью нового альбома, релиз которого состоится уже в ночь с 20 на 21 мая этого года.

Видео: Моргенштерн - Show

Моргенштерн с завидной регулярностью становится героем новостей как шоу-бизнеса, так и международной политики. Так, недавно Министерство культуры и информационной политики Украины внесло рэпера в список лиц, угрожающих национальной безопасности.