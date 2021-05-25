Получен комментарий от Риекстса: против владельца хостела на улице Меркеля возбудили уголовное дело

До сих пор полиция публично не комментировала статус настоящего владельца хостела по делу о пожаре, но отдел по связям с общественностью Государственной полиции заверил LETA, что этот статус применен к Риекстсу, и полиции известна страна, в которой находится этот человек.

Полиция не дала никаких дополнительных комментариев, поэтому неизвестно, был ли Риекстс объявлен в международный розыск.

Между тем, музыкант и ведущий Андрис Кивич опубликовал в интернете полученный от Риекстса аудиофайл о своей версии случившегося. Кивич не раскрывает местонахождение Риекстса.

В аудифайле

Риекстс утверждает, что официального заявления полиции о своем обыске он не получал. Он также считает, что его поиск - это "полировка политиков", потому что власть очень нестабильна.

В своем сообщении Риекстс также указывает, что комнаты на улице Меркеля были не хостелом, а квартирой. Он также утверждает, что в квартире была высокая пожарная безопасность и "повсюду были датчики дыма".

В помещении стояли баллоны для пожаротушения, один из которых был даже "50-литровым, с помощью которого можно потушить самого дьявола".

Риекстс также раскритиковал то, какие люди были размещены в помещении. "Ужас, какие люди там были, это были специально отобранные экземпляры. Эта публика была просто ужасная. Вот вопрос, почему те, кто там всем руководил, зачем пускали таких людей?

Я бы никогда не пустил туда таких людей, потому что это портит имидж хостела", - сказал Риекстс.

Бизнесмен также утверждает, что он не был в помещении на улице Меркеля полтора года, и "там работали совсем другие люди и всем этим управляли".

В своем сообщении Риекстс также изложил свои возможные версии пожара, а именно, допуская преднамеренный поджег. Также он раскритиковал версию о курении, так как курение в помещениях было категорически запрещено.

Напомним, во время пожара в нелегальном хостеле на улице Меркеля, 8, погибли восемь человек. Спасатели эвакуировали 24 человек. Из них в больницу в состоянии средней тяжести были доставлены шесть пострадавших. Ранее Пожарно-спасательная служба планировала провести на объекте проверки пожарной безопасности, однако сотрудников службы не впустили.