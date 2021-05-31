ВВП Латвии в первом квартале уменьшился на 1,3%

Согласно сезонным и календарно скорректированным данным, ВВП Латвии в первом квартале 2021 года по сравнению с соответствующим периодом 2020 года уменьшился на 1,2%.

В то же время в первом квартале этого года по сравнению с четвертым кварталом 2020 года ВВП Латвии в сравнительных ценах по сезонно и календарно скорректированным данным уменьшился на 1,7%.

В первом квартале 2021 года ВВП Латвии в текущих ценах составил 6,8 млрд евро.

По данным ЦСУ, в первом квартале этого года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снижение в сельскохозяйственном секторе составило 3,9%, в лесном хозяйстве - 3,3%, а в рыбном хозяйстве наблюдалось увеличение на 40,6%.

Положительные изменения наблюдаются во всех основных отраслях промышленности, включая добывающую промышленность и разработку карьеров, где рост составил 1,4%, обрабатывающую промышленность - 1,6% и поставки электроэнергии, газа, тепла и кондиционирование воздуха - 11,2%.

Увеличение добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности на 1,6% в значительной степени обеспечили отрасли компьютерного, электронного и оптического оборудования, фармацевтическая промышленность.

В крупнейших производственных секторах наблюдались разные тенденции, в том числе рост производства древесины и изделий из дерева составил 2,5%, а производство продуктов питания сократилось на 6%.

Уменьшение объемов строительства произошло как из-за Covid-19, так и из-за неблагоприятных погодных условий - более холодных, чем обычно. Многие строительные компании закончили крупные проекты и еще не начали новые. Общий объем строительства снизился на 12,4%. Наибольшее снижение произошло в строительстве зданий - на 16,6% и инженерных сооружений, а специализированных строительных работ выполнено на 6% меньше.

По данным ЦСУ, из-за ужесточения торговых ограничений в конце декабря 2020 года в первом квартале 2021 года розничная торговля снизилась на 5,1% по сравнению с первым кварталом прошлого года, в том числе на 0,2% розничная торговля и на 8,1% торговля непродовольственными товарами. В оптовой торговле рост составил 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в оптовой и розничной торговле и ремонте автомобилей и мотоциклов рост составил 12,6%.

В связи с сохранением жестких ограничений на передвижение и экономическую деятельность в условиях чрезвычайного положения объем пассажирских перевозок сократился на 50,6%, грузовых перевозок - на 1,7%, складских и вспомогательных транспортных услуг - на 1%. В свою очередь, на развитие сектора транспорта и хранения положительно повлияла деятельность почтовых и курьерских компаний, рост которой составил 34,9%.

Ограничения, введенные из-за пандемии Covid-19, также продолжали оказывать значительное влияние на услуги гостиниц и общественного питания, где сокращение составило 53,3%, в том числе 61,8% в сфере проживания и 50,7% в сфере общественного питания.

На снижение добавленной стоимости в секторе информации и связи на 0,4% повлияло уменьшение объемов в секторе информационных услуг на 1,8%, при этом телекоммуникационные услуги показали рост на 4,4%, а компьютерное программирование и консалтинг - на 0,6%.