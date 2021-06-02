Ср, 2.06.2021
Эпидемиологическая ситуация в Латвии стремительно улучшилась, поэтому мы не видим никаких препятствий для снятия существующих ограничений и возобновления работы торговых центров. Мартиньш Ванагс, председатель правления Альянса девелоперов недвижимости
Мартиньш Ванагс, председатель правления Альянса девелоперов недвижимости

Количество вакцинированных в Латвии перевалило за полмиллиона

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В Латвии удалось вакцинировать первые полмиллиона жителей, сообщил в среду, 2 июня, в Twitter министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

К 2 июня 500 131 человек получили хотя бы одну дозу.

"Спасибо всем, кто сделал это возможным, и всем, кто воспользовался возможностью, чтобы защитить себя и других!" поблагодарил министр.

Министр подчеркнул, что вакцинация все еще идет полным ходом, и в июне ожидается увеличение поставок вакцин.

По словам министра, поступает информация, что в некоторых регионах страны интерес к вакцинации значительно снизился - в основном речь идет о регионах за пределами Риги, например, в Курземе, где процент привитых от Covid-19 самый высокий.

При этом Павлютс подчеркнул, что "в данный момент мы не жалуемся на нехватку людей, которые хотят привиться". Одновременно с ходом вакцинации как для населения, так и врачей проводятся различные мотивационные мероприятия.

Как сообщалось ранее, уже в течение нескольких недель темп вакцинации составляет примерно 100 000 доз в неделю.

Галерея: вакцинация в Латвии

 
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