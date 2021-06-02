Количество вакцинированных в Латвии перевалило за полмиллиона

К 2 июня 500 131 человек получили хотя бы одну дозу.

"Спасибо всем, кто сделал это возможным, и всем, кто воспользовался возможностью, чтобы защитить себя и других!" поблагодарил министр.

Esam vakcinējuši pirmo pusmiljonu Latvijas iedzīvotāju. 500 131 cilvēki saņēmuši vismaz vienu poti. Paldies visiem, kas darīja to iespējamu un visiem, kas izmantojuši iespēju pasargāt sevi un citus! pic.twitter.com/UF7cpmL9Br — Daniels Pavluts (@pavluts) June 2, 2021

Министр подчеркнул, что вакцинация все еще идет полным ходом, и в июне ожидается увеличение поставок вакцин.

По словам министра, поступает информация, что в некоторых регионах страны интерес к вакцинации значительно снизился - в основном речь идет о регионах за пределами Риги, например, в Курземе, где процент привитых от Covid-19 самый высокий.

При этом Павлютс подчеркнул, что "в данный момент мы не жалуемся на нехватку людей, которые хотят привиться". Одновременно с ходом вакцинации как для населения, так и врачей проводятся различные мотивационные мероприятия.

Как сообщалось ранее, уже в течение нескольких недель темп вакцинации составляет примерно 100 000 доз в неделю.