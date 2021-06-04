Наступило лето! (теперь официально)
В Латвии наступило метеорологическое лето - с 2 июня среднесуточная температура воздуха превышает +15 градусов, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В Латвии наступило метеорологическое лето - с 2 июня среднесуточная температура воздуха превышает +15 градусов, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Метеорологическое лето начинается, когда по крайней мере пять суток подряд средняя температура воздуха превышает +15 градусов. Согласно прогнозам, теплая летняя погода сохранится и в ближайшие дни.
В субботу температура воздуха в Латвии повысится до +22...+25 градусов, в воскресенье станет еще теплее, но на побережье из-за умеренного северного, северо-западного ветра температура не превысит +16…+21 градуса.
В пятницу воздух местами прогреется до +24 градусов
В пятницу, 4 июня, в Латвии ожидается переменная облачность, во второй половине дня и вечером местами возможен дождь, прогнозируют синоптики.
Температура воздуха повысится до +21...+24 градусов, на побережье - до +17...+21 градуса.
Будет дуть слабый ветер, на побережье - морской бриз.
В Риге также ожидается небольшая облачность, день пройдет без осадков. Температура воздуха составит от +18 градусов у моря на севере столицы до +23 градусов на юге.