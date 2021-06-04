Наступило лето! (теперь официально)

Метеорологическое лето начинается, когда по крайней мере пять суток подряд средняя температура воздуха превышает +15 градусов. Согласно прогнозам, теплая летняя погода сохранится и в ближайшие дни.

В субботу температура воздуха в Латвии повысится до +22...+25 градусов, в воскресенье станет еще теплее, но на побережье из-за умеренного северного, северо-западного ветра температура не превысит +16…+21 градуса.

В пятницу воздух местами прогреется до +24 градусов

В пятницу, 4 июня, в Латвии ожидается переменная облачность, во второй половине дня и вечером местами возможен дождь, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха повысится до +21...+24 градусов, на побережье - до +17...+21 градуса.

Будет дуть слабый ветер, на побережье - морской бриз.