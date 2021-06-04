Видео ⟩ Водитель потерял сознание в машине: сотрудникам полиции пришлось выбить окно

В окрестностях Адажи незадолго до 19:00 вечера внимание окружающих привлекла припаркованная машина. Обеспокоенные здоровьем водителя люди решили обратиться в полицию, а также к диспетчеру неотложной медицинской помощи.
Была вероятность, что жизнь этого человека в опасности.
Прибыв на место происшествия, полиция обнаружила, что машина заперта, а изо рта у мужчины шли пенные выделения. Медицинский персонал уже был на месте, но пожарные все еще ехали. Для того, чтобы как можно скорее помочь лежащему без сознания водителю, необходимо было проникнуть в машину.
Полиция решила разбить стекло, чтобы можно было открыть дверь машины.
Врачи оказали мужчине помощь на месте. Везти его в больницу не пришлось. Возможно, у водителя были осложнения от диабета. Полиция благодарит окружающих за их быструю реакцию и помощь пострадавшему.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке