Пт, 4.06.2021
Я ищу тех исполнительниц, которым не приходится себя ломать. Сергей Шнуров, певец
Сергей Шнуров, певец

Видео ⟩ Водитель потерял сознание в машине: сотрудникам полиции пришлось выбить окно

ФОТО: Syda Productions/ Shutterstock

В среду вечером, 2 июня, сотрудникам оперативных служб пришлось принять непростое решение, когда они оказались около запертой машины. В салоне в беспомощном состоянии лежал мужчина. После переговоров с медиками полиция решила попасть в машину самостоятельно, не дожидаясь прибытия спасателей, сообщает программа Degpunktā.

В окрестностях Адажи незадолго до 19:00 вечера внимание окружающих привлекла припаркованная машина. Обеспокоенные здоровьем водителя люди решили обратиться в полицию, а также к диспетчеру неотложной медицинской помощи.

Была вероятность, что жизнь этого человека в опасности.

Прибыв на место происшествия, полиция обнаружила, что машина заперта, а изо рта у мужчины шли пенные выделения. Медицинский персонал уже был на месте, но пожарные все еще ехали. Для того, чтобы как можно скорее помочь лежащему без сознания водителю, необходимо было проникнуть в машину.

Полиция решила разбить стекло, чтобы можно было открыть дверь машины.

Врачи оказали мужчине помощь на месте. Везти его в больницу не пришлось. Возможно, у водителя были осложнения от диабета. Полиция благодарит окружающих за их быструю реакцию и помощь пострадавшему.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке

НАВЕРХ
Back