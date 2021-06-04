Видео ⟩ Водитель потерял сознание в машине: сотрудникам полиции пришлось выбить окно

В окрестностях Адажи незадолго до 19:00 вечера внимание окружающих привлекла припаркованная машина. Обеспокоенные здоровьем водителя люди решили обратиться в полицию, а также к диспетчеру неотложной медицинской помощи.

Прибыв на место происшествия, полиция обнаружила, что машина заперта, а изо рта у мужчины шли пенные выделения. Медицинский персонал уже был на месте, но пожарные все еще ехали. Для того, чтобы как можно скорее помочь лежащему без сознания водителю, необходимо было проникнуть в машину.