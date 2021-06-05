Сб, 5.06.2021
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В индийском зоопарке умерла заразившаяся Covid-19 львица

Львица. Иллюстративное фото ФОТО: AFP/SCANPIX

В индийском зоопарке Арингар Анна в пригороде Ченная умерла заразившаяся Covid-19 девятилетняя львица, пишет портал Apollo со ссылкой на Reuters.

"Девятилетняя львица Нела скончалась в результате этой болезни вечером 3 июня", - сообщил о произошедшем городской зоопарк Ченная.

Львица погибла в результате вспышки Covid-19, которая впервые была зарегистрирована 3 июня, однако у большей части львов симптомов не было.

Зараженных львов поместили в карантин и дали антибиотики.

По информации зоопарка, у пяти львов было обнаружено отсутствие аппетита и кашель. Ветеринарная служба зоопарка взяла анализы крови и мазок из носа у 11 львов и отправила в лабораторию, авторизованную для работы с животными. Коронавирус был обнаружен у девяти львов.

Напомним, первое в Индии заражение Covid-19 у львов было констатировано в мае этого года. Восемь азиатских львов в зоопарке Хайдарабада показали положительные результаты теста. Затем вирус был обнаружен у льва в сафари-парке Etawah в штате Уттар-Прадеш. О заражении львов также сообщали зоопарки Барселоны и Бронкса.

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