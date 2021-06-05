В индийском зоопарке умерла заразившаяся Covid-19 львица
В индийском зоопарке Арингар Анна в пригороде Ченная умерла заразившаяся Covid-19 девятилетняя львица, пишет портал Apollo со ссылкой на Reuters.
В индийском зоопарке Арингар Анна в пригороде Ченная умерла заразившаяся Covid-19 девятилетняя львица, пишет портал Apollo со ссылкой на Reuters.
"Девятилетняя львица Нела скончалась в результате этой болезни вечером 3 июня", - сообщил о произошедшем городской зоопарк Ченная.
Львица погибла в результате вспышки Covid-19, которая впервые была зарегистрирована 3 июня, однако у большей части львов симптомов не было.
Зараженных львов поместили в карантин и дали антибиотики.
Напомним, первое в Индии заражение Covid-19 у львов было констатировано в мае этого года. Восемь азиатских львов в зоопарке Хайдарабада показали положительные результаты теста. Затем вирус был обнаружен у льва в сафари-парке Etawah в штате Уттар-Прадеш. О заражении львов также сообщали зоопарки Барселоны и Бронкса.