Каждое пятое домохозяйство Латвии пострадало от снижения доходов

В то же время у 66% домохозяйств доходы за последний год не изменились, а у 13% - увеличились.

В свою очередь в следующие 12 месяцев 78% домохозяйств прогнозируют, что их общие доходы не изменятся, 15% считают, что их доходы увеличатся, а 7% предполагают, что их доходы уменьшатся.

Среди тех домохозяйств, доходы которых за последний год снизились, 30% ожидают роста своих доходов в будущем, 52% предполагают, что доходы останутся стабильными, а 18% считают, что доходы будут снижаться и дальше.

CSP до 30 июня проводит опрос населения о доходах и условиях жизни. Также в ходе опроса собирается информация о влиянии кризиса Covid-19 на психическое здоровье людей, их доходы, на возможность работать и учиться удаленно.