На видео зафиксировали безжалостность на норковой ферме в Латвии

"Ты идешь как робот от клетке к клетке и воспринимаешь это как работу, а не как живое существо. Одним из наиболее ярких событий было, когда работник убил ее за хвост. Размахнулся и об борт... Ну, причина была в том, что оно [животное] и так было полуживым. Ну и еще все другие виды, конечно.