На видео зафиксировали безжалостность на норковой ферме в Латвии
В распоряжение передачи Aizliegtais paņēmiens Латвийского телевидения попал видеоматериал, отражающий работу на крупнейшей в стране норковой ферме Baltic Devon Mink.
В распоряжение передачи Aizliegtais paņēmiens Латвийского телевидения попал видеоматериал, отражающий работу на крупнейшей в стране норковой ферме Baltic Devon Mink.
Видеоматериал с помощью скрытой камеры зафиксировал представитель общества Dzīvnieku brīvība.
Kā notiek dzīvnieku pārošana lielākajā ūdeļu audzētavā Latvijā? Nepatīkami skatīties. Igaunija šādām fermām liek punktu. Varbūt laiks arī Latvijai? Pirmdien raidījumā #AizliegtaisPaņēmiens operācija “Ūdeles un kažoki”. Tiksimies plkst. 19.00! pic.twitter.com/SGSbUtYkwp— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) June 5, 2021
"Ты идешь как робот от клетке к клетке и воспринимаешь это как работу, а не как живое существо. Одним из наиболее ярких событий было, когда работник убил ее за хвост. Размахнулся и об борт... Ну, причина была в том, что оно [животное] и так было полуживым. Ну и еще все другие виды, конечно.
Выеденные мозги, кишки наружу. Один раз я нашел в стене сгнившую норку.
Она умерла. Обычно умерших надо заметить, вытащить, но не заметили, и она просто сгнила", - описал произошедшее работник.
Владелец фермы Baltic Devon Mink, нидерландец Боб ван Ансем, увидев материал, не посчитал, что на фермы есть проблемы с заботой о животных.
Весь сюжет можно посмотреть здесь.