Пн, 7.06.2021
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На видео зафиксировали безжалостность на норковой ферме в Латвии

Норки на ферме Baltic Devon Mink во время дня открытых дверей ФОТО: Ieva Čīka/LETA

В распоряжение передачи Aizliegtais paņēmiens Латвийского телевидения попал видеоматериал, отражающий работу на крупнейшей в стране норковой ферме Baltic Devon Mink.

Видеоматериал с помощью скрытой камеры зафиксировал представитель общества Dzīvnieku brīvība.

"Ты идешь как робот от клетке к клетке и воспринимаешь это как работу, а не как живое существо. Одним из наиболее ярких событий было, когда работник убил ее за хвост. Размахнулся и об борт... Ну, причина была в том, что оно [животное] и так было полуживым. Ну и еще все другие виды, конечно.

Выеденные мозги, кишки наружу. Один раз я нашел в стене сгнившую норку.

Она умерла. Обычно умерших надо заметить, вытащить, но не заметили, и она просто сгнила", - описал произошедшее работник.

Владелец фермы Baltic Devon Mink, нидерландец Боб ван Ансем, увидев материал, не посчитал, что на фермы есть проблемы с заботой о животных.

Весь сюжет можно посмотреть здесь.

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