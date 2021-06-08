Университет в Украине лишил Лукашенко звания почетного доктора наук

Решение о лишении Лукашенко почетной степени было принято ученым советом вуза, сообщает издание Current Time. Это решение было принято ввиду повсеместного террора Лукашенко против оппозиции, пыток населения страны, принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске и игнорирования территориальной целостности Украины.