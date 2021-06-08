Университет в Украине лишил Лукашенко звания почетного доктора наук
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко лишил президента Беларуси Александра Лукашенко звания почетного доктора наук, говорится в сообщении университета.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко лишил президента Беларуси Александра Лукашенко звания почетного доктора наук, говорится в сообщении университета.
Решение о лишении Лукашенко почетной степени было принято ученым советом вуза, сообщает издание Current Time. Это решение было принято ввиду повсеместного террора Лукашенко против оппозиции, пыток населения страны, принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске и игнорирования территориальной целостности Украины.
В своем заявлении университет назвал Лукашенко бывшим президентом Беларуси и нынешним самопровозглашенным лидером.
Лукашенко был удостоен звания почетного доктора в 2009 году во время президентства Виктора Ющенко.