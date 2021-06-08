Вт, 8.06.2021
Газопровод - это настоящее оружие в руках Российской Федерации. Трудно понять, что патроны к нему может предоставить такая великая страна, как Соединенные Штаты. Владимир Зеленский, президент Украины
Владимир Зеленский, президент Украины
6

Университет в Украине лишил Лукашенко звания почетного доктора наук

ФОТО: Dmitry Astakhov / POOL / AFP

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко лишил президента Беларуси Александра Лукашенко звания почетного доктора наук, говорится в сообщении университета.

Решение о лишении Лукашенко почетной степени было принято ученым советом вуза, сообщает издание Current Time. Это решение было принято ввиду повсеместного террора Лукашенко против оппозиции, пыток населения страны, принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске и игнорирования территориальной целостности Украины.

В своем заявлении университет назвал Лукашенко бывшим президентом Беларуси и нынешним самопровозглашенным лидером.

Лукашенко был удостоен звания почетного доктора в 2009 году во время президентства Виктора Ющенко.

НАВЕРХ
Back