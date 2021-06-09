Популярная сеть тренажерных залов может возобновить работу трех клубов в Риге

Однако он надеется, что все же будет принято решение о допуске невакцинированных людей в спортивные клубы при соблюдении строгих требований эпидемиологической безопасности. В связи с этим тренажерный зал ожидает решения, которое может быть принято в четверг, 10 июня, на предстоящем заседании группы по оперативному управлению.

По словам Белякова, Минэкономики, а также Министерство образования и науки поддерживают предложение разрешать посещать спортзалы и непривитым лицам, но Минздрав возражает.

"Мы хотим работать со всеми, потому что спорт необходим каждому. Есть люди, которые не могут делать прививку, но спорт необходим для реабилитации и т.п", - сказал представитель Lemon Gym.

Он прогнозирует, что открытие тренажерных залов Lemon Gym только для вакцинированных приведет к потере около 90% клиентов, посещавших спортивный клуб при нормальных обстоятельствах. В Латвии в целом вакцинирована относительно небольшая часть населения, многие из которых не являются целевой аудиторией спортивных залов. Lemon Gym также провел опрос среди клиентов и других людей, и результаты опроса подтвердили, что достаточно таких, кто не вакцинирован и не собирается.

Не все сотрудники Lemon Gym прошли полную вакцинацию, и, по словам Белякова, они не смогут это сделать до 15 июня. Он добавил, что Lemon Gym готов оплачивать своим сотрудникам регулярные тесты на Covid-19.