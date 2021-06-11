Увеличился оборот предприятия SIA Karavela, а грузооборот Рижского порта - уменьшился

SIA Karavela

В сообщении руководства предприятия отмечается, что Karavela в прошлом году превысило плановые показатели по обороту и прибыли. Таких финансовых результатов предприятие достигло благодаря инвестициям в диверсификацию ассортимента продукции и производственные мощности, а также благодаря увеличению спроса на продукцию на экспортных рынках в связи с пандемией Covid-19.

Как было в прошлом году?

В 2020 году экспорт составил 88% общей выручки Karavela, в том числе в странах Евросоюза выручка компании составила 47,3 млн евро или 71%, в то время как на других экспортных рынках - 11,3 млн евро, или 17% общего оборота.

Крупнейшими экспортными рынками предприятия были в 2020 году Германия, Дания, Великобритания и Швеция - в целом 32%. Продажи в Чехии, Франции, Литве, Украине, Узбекистане и Нидерландах не превышали 1% в каждой стране.

В отчете руководства сообщается, что в прошлом году начатая ранее инвестиционная программа была продолжена и дополнена новыми проектами. Сама программа продлена до 2023 года.

Что планируют в ближайшее время?

В 2021-2022 гг. предприятие планирует инвестировать около 12 млн евро в реконструкцию зданий и установку производственных линий. Основной частью инвестиционного проекта станет внедрение и расширение в 2022 году линии по производству рыбных консервов из лосося. Также запланированы инвестиции в модернизацию инфраструктуры Karavela для достижения запланированных целей в области энергоэффективности.

Часть инвестиций планируется за счет софинансирования из фондов ЕС.

В 2021 году компания планирует произвести около 89 млн банок консервов и получить выручку в размере 62 млн евро. В этом году Karavela также планирует работать с прибылью.

В 2019 году оборот Karavela составил 51,691 млн евро, что на 24,2% больше, чем годом ранее, а прибыль компании увеличилась в 3,4 раза - до 5,007 млн евро.

Предприятие Karavela зарегистрировано в 2001 году. Уставный капитал компании составляет 2,499 млн евро. Владельцами Karavela являются Андрис Бите (80%) и Янис Энделе (20%).

Рижский порт

Больше всего в январе-мае в Риге перевалено сыпучих грузов - 4,625 млн тонн (-20,9%). Перевалка генеральных грузов составила 2,931 млн тонн (-3,8%), наливных - 987,4 тыс. тонн (-15,2%).

Контейнерных грузов за первые пять месяцев в Рижском порту перевалено 1,738 млн тонн (-8,7%), зерна и зерновых продуктов - 1,231 млн тонн (+ 53%), лесоматериалов - 1,051 млн тонн (+20,3%), нефтепродуктов - 952,5 тыс. тонн (-16,5%), древесных гранул - 927,8 тыс. тонн (-0,6%).

Перевалка угля в Рижском порту в этом году составила 175,9 тыс. тонн, тогда как за тот же период прошлого года было перевалено 1,55 млн тонн.