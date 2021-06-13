Биржа: Цены на следующий отопительный сезон в Балтии зависят от санкций против Беларуси

Древесная щепа была одним из самых популярных продуктов из биомассы в последние два отопительных сезона, хотя несколько лет назад на нее приходилось лишь около четверти общих продаж биомассы на фондовой бирже.

Вайдотас Йонутис, руководитель отдела продаж Baltpool, рассказал, что этот продукт доминировал на бирже несколько лет подряд.

"Это привело к значительному увеличению импорта этого продукта из Беларуси, где этот продукт действительно хорошего качества. Если недавние события в Беларуси ограничат импорт, способность обеспечить необходимое количество древесной щепы более высокого качества для биомассы в Литве и частично в Латвии будут довольно ограничены", - сказал Йонутис.

"Очевидно, что рынок все еще наблюдает и ждет - участники биржи рынка анализируют прошлогодние цены летнего и зимнего сезона. Согласно текущим долгосрочным и краткосрочным договорам, средняя цена биомассы составляет 13,13 евро за киловатт-час (кВтч), но возможно, что средняя цена в следующем отопительном сезоне вырастет до 15-16 евро за кВтч ", - пояснил Йонутис.