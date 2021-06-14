В сфере антикризисного управления Латвия - на последнем месте на фоне соседних стран

Когда Латвия получила право на проведение чемпионата мира по хоккею, обсуждалось, какая государственная и местная поддержка может быть организована для проведения турнира. Было подсчитано, что выгода Латвии может составить 50-70 миллионов евро.

"Оказалось, что IIHF заплатила 14 миллионов евро, чтобы это мероприятие вообще состоялось. Это в 4-5 раз меньше, чем мы изначально планировали занять. Конечно, если бы могли приехать фанаты из Финляндии, Швеции, Дании, Германии и других стран, билеты на каждую игру были бы проданы. Надо сказать, что мы вообще должны гордиться тем, что можем заявить о себе, организовывая большие мероприятия, а не просто снимая флаги. Таким образом мы можем получить отличную рекламную площадку. Если о Риге рассказывают североамериканские каналы, транслирующие игры NHL, мы должны гордиться этим и бороться за такие события", - отмечает Калвитис.

Во время чемпионата IIHF тратила деньги из своих резервных фондов, но положительным моментом является то, что наконец-то выиграли отели в Риге - 1200 участников прожили в Латвии три недели. Следовательно, у Латвии есть более масштабные мероприятия.

Майорс, организатор Positivus, поясняет, что концертно-фестивальный бизнес - это долгосрочный бизнес. Чтобы сделать фестиваль прибыльным, нужно несколько лет.

"Это долгосрочный процесс, потому что это бренд, который как магнит притягивает людей, поэтому мы меньше зависим от различных потрясений. Мы никогда серьезно не требовали государственных денег. Мы не только проводим фестивали, но и организуем концерты. Большие концерты в Риге могут привлечь туристов.

Очень важно понимать, что крупные мероприятия - гораздо более полезный маркетинговый инструмент, чем пустые брендовые кампании, на которые за несколько лет были потрачены огромные суммы денег. С помощью мероприятий это можно сделать намного эффективнее", - говорит Майорс.

Ограничения и политика

Одна из проблем заключается в том, что политики должны сами взвесить все "за" и "против". Однако в решениях часто бывает непоследовательность, потому что, когда "кто-то говорит, что существует высокий риск", решение вообще не принимается.

"Во-вторых, в отсутствие вакцины было ясно, что задача правительства - защищать общество. Теперь, когда вакцины доступны, необходимо помнить, что каждое общество основано на ответственных гражданах. Обязанность каждого гражданина, как он хочет жить с этой проблемой, потому что правительство - не воспитатель в детском саду!

Вакцины есть - ограничения нужно ослабить. Все, кто боится заразиться Covid, будут вакцинированы. Кто хочет рисковать - берут это на себя. Такой должна быть позиция правительства, а не рассказывать, что нам "чего-то нельзя".

За это тоже нужно платить, и платить придется в ближайшие годы, потому что у государства будут большие долги", - отмечает Калвитис.