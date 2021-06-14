Пн, 14.06.2021
Слава и узнаваемость накладывают определенные обязательства. Популярных в обществе людей всегда ставят в пример, поэтому им очень тщательно нужно оценивать, что писать или говорить публично. Иногда помолчать - это определенно лучше, чем публично показать себя болваном. Том Лусис
Том Лусис
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В сфере антикризисного управления Латвия - на последнем месте на фоне соседних стран

Заболеваемость Covid-19 снижается, и звучат разговоры о снятии различных ограничений. Ограничения в Латвии действуют уже давно, что не позволяет проводить различного рода мероприятия. Айгар Калвитис, президент Латвийской федерации хоккея, Айгар Нордс, организатор рижского марафона Rimi, и Гирт Майорс, организатор фестиваля Positivus, рассказали TVNET об основных вопросах, государственной политике, прошедшем хоккейном чемпионате и другом в программе Nauda runā.

Основные вызовы для организаторов мероприятий

Последний чемпионат мира по хоккею в Латвии был усыпан шипами, говорит Калвитис. В первую очередь потому, что Латвия изначально не подавала заявку на чемпионат 2021 года, а в 2017 году было решено начать организацию вместе с Беларусью.

"Изначально все было хорошо, но потом в связи с событиями в Беларуси все сложилось иначе. Мы зашли так далеко, что не только Беларусь, но и Латвия могла лишиться этого чемпионата.

Никто особо не хотел доверять нам организацию чемпионата, но и в этом случае Covid-19 немного помог. В феврале, когда было принято решение проводить чемпионат только в Латвии, ситуация с Covid была плохой по всей Европе.

Никто не мог предложить таких условий, как Латвия, когда два зала расположены почти в 100 метрах друг от друга.

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Когда стало ясно, что чемпионат пройдет без зрителей, то Международной федерации хоккея (IIHF) также пришлось искать средства в своих резервах для финансирования этого чемпионата", - говорит Калвитис.

Он отмечает, что трудными были переговоры и с правительством, которое, однако, в конечном итоге согласилось софинансировать чемпионат.

При организации крупных мероприятий необходимо учитывать различные препятствия. В контексте марафона следует сказать, что он проводится ежегодно, и в настоящее время планируется проведение Рижского марафона 2023 года, отмечает Нордс.

Однако в контексте музыкальных фестивалей этим летом вероятность того, что произойдет что-то серьезное, очень мала.

"Из-за ситуации и ограничений наша отрасль в настоящее время поставлена на паузу. Этим летом возобновятся широкомасштабные мероприятия в странах, которые сделали большой рывок с вакцинацией. Здесь необходимо учитывать, что у этих стран, таких как США и Великобритания, есть свои крупномасштабные звезды.

В таких странах, как Латвия, невозможно провести масштабный фестиваль с участием крупных звезд. С артистами прошли переговоры, но их пока не объявили", - говорит Майорс.

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Он объясняет, что организация фестивалей - дело серьезное, ведь это мероприятие с многомиллионным бюджетом, и здесь также нужно решать задачи разного масштаба.

Мероприятия и экономика

Экономический вклад от одного Рижского марафона составляет 5-6 миллионов евро. Если, например, на марафон приезжают 5000 бегунов с хотя бы одним пассажиром, то есть 10 000 человек, которые приезжают в среднем на три-четыре дня, тратят в среднем 70-200 евро в день, и это деньги, которые входят в нашу экономику.

"Если мы посмотрим на мероприятия, они приносят деньги государству. Этим очень гордятся большие мегаполисные марафоны. Марафонский туризм очень популярен, потому что люди склонны ездить в разные города, оставаться там, бегать, узнавать город по-другому.

Этот баланс очень положительный для страны. Не зря представители отрасли заявляют, что государству не должно быть стыдно вкладывать средства в крупномасштабные мероприятия, поскольку они могут внести большой вклад в экономику", - говорит Нордс.

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Когда Латвия получила право на проведение чемпионата мира по хоккею, обсуждалось, какая государственная и местная поддержка может быть организована для проведения турнира. Было подсчитано, что выгода Латвии может составить 50-70 миллионов евро.

"Оказалось, что IIHF заплатила 14 миллионов евро, чтобы это мероприятие вообще состоялось. Это в 4-5 раз меньше, чем мы изначально планировали занять. Конечно, если бы могли приехать фанаты из Финляндии, Швеции, Дании, Германии и других стран, билеты на каждую игру были бы проданы. Надо сказать, что мы вообще должны гордиться тем, что можем заявить о себе, организовывая большие мероприятия, а не просто снимая флаги. Таким образом мы можем получить отличную рекламную площадку. Если о Риге рассказывают североамериканские каналы, транслирующие игры NHL, мы должны гордиться этим и бороться за такие события", - отмечает Калвитис.

Во время чемпионата IIHF тратила деньги из своих резервных фондов, но положительным моментом является то, что наконец-то выиграли отели в Риге - 1200 участников прожили в Латвии три недели. Следовательно, у Латвии есть более масштабные мероприятия.

Майорс, организатор Positivus, поясняет, что концертно-фестивальный бизнес - это долгосрочный бизнес. Чтобы сделать фестиваль прибыльным, нужно несколько лет.

"Это долгосрочный процесс, потому что это бренд, который как магнит притягивает людей, поэтому мы меньше зависим от различных потрясений. Мы никогда серьезно не требовали государственных денег. Мы не только проводим фестивали, но и организуем концерты. Большие концерты в Риге могут привлечь туристов.

Очень важно понимать, что крупные мероприятия - гораздо более полезный маркетинговый инструмент, чем пустые брендовые кампании, на которые за несколько лет были потрачены огромные суммы денег. С помощью мероприятий это можно сделать намного эффективнее", - говорит Майорс.

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Ограничения и политика

Одна из проблем заключается в том, что политики должны сами взвесить все "за" и "против". Однако в решениях часто бывает непоследовательность, потому что, когда "кто-то говорит, что существует высокий риск", решение вообще не принимается.

"Во-вторых, в отсутствие вакцины было ясно, что задача правительства - защищать общество. Теперь, когда вакцины доступны, необходимо помнить, что каждое общество основано на ответственных гражданах. Обязанность каждого гражданина, как он хочет жить с этой проблемой, потому что правительство - не воспитатель в детском саду!

Вакцины есть - ограничения нужно ослабить. Все, кто боится заразиться Covid, будут вакцинированы. Кто хочет рисковать - берут это на себя. Такой должна быть позиция правительства, а не рассказывать, что нам "чего-то нельзя".

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За это тоже нужно платить, и платить придется в ближайшие годы, потому что у государства будут большие долги", - отмечает Калвитис.

Нам нужно научиться жить с этим вирусом, и нам нужно установить правила того, как происходят различные мероприятия. "По этой причине я считаю, что онлайн-фестиваль песни должен был состояться, если бы они были готовы. То же самое мы сделали с виртуальным беговым клубом. Мы тоже могли запретить и дождаться лучших времен", - говорит Нордс.

"Изначально я достаточно долго терпел такой подход, но теперь мы видим, что это разрешено. Это происходит от неумения и нежелания идти на риск. Общая картина не очень хорошая - если смотреть на преодоление кризиса в различных сферах на фоне соседних стран, то мы находимся на последнем месте по всем параметрам. Дольше всего, дороже всего - и это нехорошо. В течение долгого времени правительство также обманывалось, полагая, что мы очень хорошо справляемся с этим кризисом. Это одна из основных проблем", - говорит Майорс.

Нельзя ожидать от людей способности решать проблемы, если они думают, что все в порядке. "Моя отправная точка - это наша позиция по отношению к нашим соседям. И здесь ситуация не очень хорошая - мы все больше отстаем от них", - сказал Майорс.

Спорт и политика

Спорт - это политический инструмент - это мы можем вспомнить еще по Олимпийским играм в Москве и Лос-Анджелесе. Понятно, что спорт используется как политический инструмент.

"Спортсмены не используют политику. Политики используют спорт как инструмент. Что произошло в Риге [со снятием флагов]. Наши политики выступили против спортсменов, и это было недопустимо. Мы все осуждаем посадку самолета, большинство участников чемпионата также поддержали действия мэра Риги и министра иностранных дел. Это можно было сделать у Рижской думы, но зачем вмешиваться в чемпионат? После этого нам пришлось потратить неделю на борьбу с политическими проблемами, вызванными снятием флагов", - объясняет Калвитис.

Наши политики хотели использовать чемпионат по хоккею как инструмент для достижения своих целей. В настоящее время Латвия разорвала дипломатические отношения с Беларусью, и несколько дней самолеты не допускались и в российское воздушное пространство - в результате понесли убытки предприниматели, ведущие бизнес в регионе. Этим нельзя было гордиться.

"Пришлось успокаивать IIHF, хоккейные команды - пложить много сил, чтобы объяснить ситуацию и сгладить ее. Это нельзя рассматривать как успех, это катастрофа. Никакого шума бы не было, если бы флаги убрали с Рижской думы или Национальной библиотеки, но почему нужно было трогать чемпионат?" - отмечает Калвитис.

Нордс объясняет, что как организатор марафона он старался дистанцироваться от политических игр. Однако он должен соблюдать международные правила.

"Подать заявку на участие в нашем мероприятии пытались политические партии, но им было отказано, потому что мы хотим быть как можно более нейтральными", - говорит Нордс.

Майорс объясняет, что индустрия развлечений смогла стать более политически нейтральной по сравнению со спортом. Вот почему индустрия развлечений более аполитична.

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