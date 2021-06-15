В Рижском зоопарке родились львята. Это радостная и очень тревожная новость. Рассказываем почему

Самые внимательные посетители зоопарка на днях заметили одного из родившихся 31 мая львят. Львица на короткий промежуток времени вынесла его понежиться на солнышке. Однако это вовсе не означает, что в августе этого года в зоопарке будет объявлен "Месяц львов", как это случилось в далеком прошлом, когда здесь на свет появились сразу четыре львенка. Это было аж 22 года назад.

Дело в том, что первые два месяца - самые опасные для жизни львят.

Галерея: В Рижском зоопарке родились львята

На данный момент уже пятилетнюю африканскую львицу Цвангу и семилетнего льва Кали привезли в Ригу в 2017 году из зоопарков Бовали (Франция) и Гивскуда (Дания) соответственно. Уже в августе прошлого года у "королевской" пары родились четыре малыша. Однако они не выжили как из-за проблем со здоровьем, так и из-за молодой львицы.

Неопытные мамы первенцев - не редкость ни в зоопарках, ни в дикой природе, так как у молодых львиц еще не полностью пробудился материнский инстинкт и нет опыта.

Галерея: В Рижском зоопарке родились львята

В этом году трое из пяти рожденных 31 мая львов оказались слишком слабыми для того, чтобы бороться за внимание и молоко матери. Остальные двое (возможно, лев и львица) в настоящее время растут и развиваются согласно возрасту.

Львицы обычно прячут своих детенышей по крайней мере до двухмесячного возраста, но Цванга начала вытаскивать свое потомство на свежий воздух и гордо показывать отцу Кали, что вызвало большое беспокойство у сотрудников зоопарка.

Дело в том, что львица из-за близости и интереса посетителей зоопарка может стать агрессивной и нечаянно ранить малышей.

Как правило, в зоопарке выдыхают с облегчением касательно судьбы львят после того, как в возрасте двух месяцев они проходят вакцинацию и подробный осмотр здоровья. До тех пор остается лишь "держать кулачки" за их здоровье и самое главное - заметив одного из них, не шуметь, не беспокоить молодую мать, подчеркнули сотрудники зоопарка.

Африканские львы занесены в Международную Красную книгу как "чувствительный вид", так как их выживание в природе во многих местах находится под угрозой. Этот вид также включен в Приложение 2 к Вашингтонской конвенции (регулирующее торговлю исчезающими видами фауны и флоры), а для контроля его содержания в зоопарках была учреждена Европейская программа по исчезающим видам африканских львов.