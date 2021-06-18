Видео ⟩ "Трагедия была закономерной!" Соседи о том, как под Елгавой мужчина, вероятно, убил свою жену

В полицию Елгавы звонили жители Тушок - села Ливберзской волости. Замужнюю 36-летнюю женщину нашли в своем доме без признаков жизни.

Оперативные службы обнаружили признаки насилия. Когда известие о внезапной смерти соседки разнеслось среди местных жителей, люди начали вспоминать другие эпизоды, когда к тому же дому приезжали полицейские бригады.

"Они не принимали правильных решений в жизни. Они любили выпить, да. Я сам не видел драк, но сосед сказал, что такое бывало. Я жил с ними, мы не совсем дружили, но они уважали меня, были верными. Я чувствовал себя спокойно, когда они присматривали за моим домом, чтобы никто не мог войти, когда я забыл запереть входную дверь", - говорит Евгений, проживающий в Тушках.

Сосед, который живет рядом с парой, не захотел говорить перед камерой, но сказал, что случившееся было закономерным следствием. Ссоры между супругами были обычным делом, и, по его мнению, муж совершил преступление.

Евгений раскрыл, что у супругов есть дети, которые с ними больше не живут. Сиротский суд посчитал, что семейное окружение неблагоприятное: "Они были лишены родительских прав. Сыну сейчас где-то около 10 лет, дочери - около пяти или шести лет. Они жили здесь раньше, но когда отняли, не знаю, кому передали, может бабушке, может, еще кому-то, но их здесь не видели уже не меньше двух лет".

Отец подозреваемого в настоящее время присматривает за семейным домом и за кадром раскрывает , что его сын рассказал ему о дне, когда его жена скончалась. Супруга упала с лестницы и серьезно ушиблась - это не было убийством.

Представитель Госполиции Даце Калниня сообщает, что продолжающееся расследование даст ответы на то, что на самом деле произошло.

"В настоящее время в рамках уголовного производства назначается проверка для установления точных обстоятельств происшествия и причины смерти женщины, мужчина был приговорен к аресту. Согласно статье 125 (3) Уголовного кодекса, телесные повреждения, причиненные из-за халатности и приведшее к смерти, наказывается лишением свободы на срок от трех до 15 лет", - сообщили в полиции.