Установлен самый большой парк солнечных панелей в Земгале
M. P. Socks в сотрудничестве с крупнейшей в Латвии частной группой энергетических компаний AJ Power в мае этого года завершили работы над крупнейшим солнечным парком в Земгале.
M. P. Socks в сотрудничестве с крупнейшей в Латвии частной группой энергетических компаний AJ Power в мае этого года завершили работы над крупнейшим солнечным парком в Земгале.
В рамках проекта для предприятия M. P. Socks на земле и крыше установлено 708 солнечных панелей общей мощностью системы 262 кВт. Солнечные панели в течение года произведут 258 000 кВт/ч зеленой электроэнергии, что составляет ~32% общего потребления электроэнергии на предприятии за год.
M. P. Socks - датская компания, которая специализируется на производстве носков и колготок высшего качества. В 2009 году M. P. Socks начала перенос своего производства из Дании в Дурбе Смардской волости, создав более 80 новых рабочих мест. На производстве имеется 160 полностью автоматизированных вязальных машин, которые ежегодно производят 6 млн пар носков и колготок. Почти вся произведенная в Латвии продукция экспортируется.
"Нашим приоритетом всегда была оптимизация процессов с целью по возможности уменьшить влияние производственного процесса на окружающую среду и объемы выбросов CO2. Предприятие полно решимости до 2030 года достичь нейтральности CO2, и установленный солнечный парк является одним шагом ближе к тому, чтобы достичь этой цели", - отмечает Инта Ясовича, руководитель M. P. Socks в Латвии.
"Мы рады, что можем сотрудничать и предложить рентабельные решения нашим клиентам, для которых, как и для нас, важна защита окружающей среды.
Мы рады, что у нас есть возможность продолжать реализацию миссии нашего предприятия – предлагать предприятиям доступные решения, как участвовать в экономике замкнутого цикла, и помогать нашим клиентам внедрять принципы эффективного использования ресурсов", - говорит Роберт Самтиньш, руководитель группы предприятий AJ Power.
Флеминг Стендер (Flemming Stender), посол Дании в Латвии: "Я очень доволен, что датская компания M. P. Socks инвестирует в солнечную энергию. Дания - пример того, как развивать проекты в области возобновляемой энергии и способствовать эффективному использованию солнечной и ветровой энергии. Возобновляемые энергоресурсы очень конкурентоспособны по сравнению с традиционными энергетическими ресурсами, и использование солнечной энергии в целях производства электроэнергии для обеспечения производственных процессов является прекрасной возможностью для предприятий".
Установленная в рамках проекта система солнечных панелей окупится для предприятия в течение 7 лет. Благодаря установленным солнечным панелям предприятие за год сэкономит на расходах за электричество более 23 900 евро. Кроме того, парк не потребует дополнительных вложений, а расходы на его обслуживание практически отсутствуют.
M. P. Socks – международная компания с 80-летним опытом производства носков. Предприятие продолжает начатые традиции, производя носки и колготки высочайшего качества, а также постоянно работает над инициативами, нацеленными на устойчивое производство. Нетто-оборот M. P. Socks в 2020 году составил 1,9 млн евро.
Группа предприятий AJ Power является крупнейшим частным энергетическим предприятием с местным капиталом, работающая с 2014 года. AJ Power предлагает интегрированные энергетические услуги – торговлю электроэнергией, природным газом, реализацию проектов энергетики и солнечной энергии, а также систему администрирования налога на природные ресурсы. Оборот группы предприятий «AJ Power» в 2019 году составил 83 млн евро.