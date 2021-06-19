Установлен самый большой парк солнечных панелей в Земгале

В рамках проекта для предприятия M. P. Socks на земле и крыше установлено 708 солнечных панелей общей мощностью системы 262 кВт. Солнечные панели в течение года произведут 258 000 кВт/ч зеленой электроэнергии, что составляет ~32% общего потребления электроэнергии на предприятии за год.

В ближайшие 10 лет M. P. Socks сэкономит 239 000 евро на расходах за электроэнергию, а в атмосферу не попадет 729,6 тонны выбросов СО2. Проект реализован совместно с компанией AJ Power.

M. P. Socks - датская компания, которая специализируется на производстве носков и колготок высшего качества. В 2009 году M. P. Socks начала перенос своего производства из Дании в Дурбе Смардской волости, создав более 80 новых рабочих мест. На производстве имеется 160 полностью автоматизированных вязальных машин, которые ежегодно производят 6 млн пар носков и колготок. Почти вся произведенная в Латвии продукция экспортируется.

"Нашим приоритетом всегда была оптимизация процессов с целью по возможности уменьшить влияние производственного процесса на окружающую среду и объемы выбросов CO2. Предприятие полно решимости до 2030 года достичь нейтральности CO2, и установленный солнечный парк является одним шагом ближе к тому, чтобы достичь этой цели", - отмечает Инта Ясовича, руководитель M. P. Socks в Латвии.

"Мы рады, что можем сотрудничать и предложить рентабельные решения нашим клиентам, для которых, как и для нас, важна защита окружающей среды.

Этот проект является еще одним примером положительных изменений в предпринимательской деятельности в Латвии, и пример в этом показывают скандинавские компании.

Мы рады, что у нас есть возможность продолжать реализацию миссии нашего предприятия – предлагать предприятиям доступные решения, как участвовать в экономике замкнутого цикла, и помогать нашим клиентам внедрять принципы эффективного использования ресурсов", - говорит Роберт Самтиньш, руководитель группы предприятий AJ Power.

Флеминг Стендер (Flemming Stender), посол Дании в Латвии: "Я очень доволен, что датская компания M. P. Socks инвестирует в солнечную энергию. Дания - пример того, как развивать проекты в области возобновляемой энергии и способствовать эффективному использованию солнечной и ветровой энергии. Возобновляемые энергоресурсы очень конкурентоспособны по сравнению с традиционными энергетическими ресурсами, и использование солнечной энергии в целях производства электроэнергии для обеспечения производственных процессов является прекрасной возможностью для предприятий".

Установленная в рамках проекта система солнечных панелей окупится для предприятия в течение 7 лет. Благодаря установленным солнечным панелям предприятие за год сэкономит на расходах за электричество более 23 900 евро. Кроме того, парк не потребует дополнительных вложений, а расходы на его обслуживание практически отсутствуют.

Основное производство датской компании расположено в Дурбе Смардской волости.

M. P. Socks – международная компания с 80-летним опытом производства носков. Предприятие продолжает начатые традиции, производя носки и колготки высочайшего качества, а также постоянно работает над инициативами, нацеленными на устойчивое производство. Нетто-оборот M. P. Socks в 2020 году составил 1,9 млн евро.