Вс, 20.06.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

В Рое спасли человека из горящего здания

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste / LETA

Сегодня, 19 июня, из горящего двухэтажного дома в Рое спасли человека, сказано в сообщении Государственной пожарно-спасательной службы, сообщает LETA.

Вызов в Рою поступил около 18:30. Там горела крыша здания.

На месте происшествия работали восемь пожарных, используя три автоцистерны, но привлекались дополнительные ресурсы.

Портал lsm.lv сообщает, что пожар возник на автовокзале Роя. Он был локализован около 20:55. Общая площадь горения составила около 300 квадратных метров.

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