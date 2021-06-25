ООН предупреждает, что мир скоро захлестнет новая "пандемия"

В докладе ООН 2021 года подчеркиваются риски, с которыми мы можем столкнуться в ближайшие годы, а также различные факторы, которые могут быть в основе грядущих засух. Тот факт, что глобальное потепление оказывает негативное влияние на водоснабжение, - то, с чем люди вынуждены бороться во многих частях мира.

"Вызванное человеком изменение климата, частота и суровость засух в некоторых частях мира уже возросли, как и страдающие от нехватки воды", - говорится в отчете.

Глобальная температура воздуха скоро неизбежно будут на 2 градуса Цельсия выше, чем они были до промышленной революции. Ущерб от засухи увеличивается и будет продолжать расти во многих регионах мира.

За последние двадцать лет от засухи пострадали не менее 1,5 миллиарда человек во всем мире, что в целом стоило более 104 миллиардов евро. Иронично, но от засухи больше всего страдают отдаленные регионы и развивающиеся страны. В свою очередь, почти пятая часть мира живет в регионах, подверженных риску нехватки воды. Ожидается, что к концу века засуха в определенном смысле затронет большую часть мира.

"Засуха может стать следующей пандемией, и у нас нет вакцины, чтобы справиться с ней", - сообщает The Guardian.