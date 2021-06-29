Rīgas satiksme до 2023 года планирует купить водородные автобусы и электробусы

Всего на покупку автобусов планируется потратить около 21,37 млн евро, в том числе около 18,17 млн из Фонда сплочения.

Приобретение автобусов планируется в рамках реализации проекта "Развитие дружественной для среды инфраструктуры общественного транспорта в Риге - покупка автобусов с нулевым выбросом".

Что происходит на данный момент?

В настоящее время ведутся подготовительные работы по проекту, объявлено исследование рынка на предмет закупки водородных и электрических автобусов.

На пресс-конференции также была представлена информация о планах предприятия подать заявку на финансирование из Механизма восстановления и устойчивости для покупки 17 аккумуляторных электробусов, семи зарядных устройств и четырех низкопольных трамваев.

Сколько это будет стоить?

На эти закупки планируется потратить около 24,03 млн евро и реализовать проект до июня 2026 года.

Руководство компании также напомнило о реализуемом проекте Фонда сплочения - адаптации рижской трамвайной инфраструктуры к низкопольным трамваям. В ходе проекта планируется адаптировать трамвайные линии 7-го и 5-го маршрутов к параметрам низкопольного трамвая.

Общая стоимость проекта оценивается в 47,94 млн евро.

Прошлый год Rīgas satiksme оценивает как успешный. Предприятию удалось избавиться от нескольких ненужных объектов недвижимости, снизить затраты на аутсорсинг и т. д.

В целом поступления Rīgas satiksme составили 182,9 млн евро, что на 25,9 млн евро меньше, чем в 2019 году. Расходы составили 181 млн евро, и их удалось сократить на 19,1 млн евро.

EBIDTA компании в 2020 году составила 46 млн евро, что эквивалентно показателю 2019 года, когда он составлял 46,9 млн евро. Как было подчеркнуто на пресс-конференции, в ситуации, когда количество пассажиров значительно сократилось, этот показатель можно оценить как очень высокий.