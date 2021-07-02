Видео ⟩ Бывший начальник Государственной пограничной охраны Гунар Даболиньш спас тонущую женщину

Во вторник утром, выгуливая собаку по берегу Даугавы, бывший начальник Государственной пограничной охраны Кекавского края заметил в реке черно-белый силуэт, который привлек его внимание. Подойдя ближе, генерал увидел тонущую в воде женщину и самоотверженно попытался спасти ее.

"Оценив все обстоятельства и свои возможности, я начал действовать. Я спустился в воду, вытащил потерявшую сознание женщину на берег и, быстро вспомнив все, чему нас учили в военном училище и в погранслужбе, принялся спасать ей жизнь", - вспоминает генерал.

Бывший глава погранохраны не смог сразу позвонить в скорую помощь, так как в то роковое утро он вышел из дома без мобильного телефона. Однако, как только были предприняты меры по оказанию первой медицинской помощи, генерал оставил собаку на страже и тут же побежал за телефоном.

Позвонив по единому номеру службы экстренной помощи, генерал проинформировал о состоянии женщины, а также о проделанной работе и следовал медицинским рекомендациям по дальнейшим действиям до прибытия машины скорой помощи.

Вскоре после дачи показаний о случившемся муж спасенной женщины поблагодарил спасителя. Как позже выяснилось, с женщиной все в порядке, ее выписали из больницы.

"Анализируя произошедшее, мне интересно, как в стрессовой ситуации у человека вдруг появляются силы - бежать, действовать и соображать, но при этом я хочу подчеркнуть несколько вещей. Во-первых, собираясь к воде или в лес, всегда нужно брать с собой заряженный телефон. Во-вторых, прежде чем принимать решение о своих действиях, оцените, можете ли вы сделать это или только навредите человеку. Но если вы решили помочь, то действуйте быстро и решительно", - делится своими мыслями Даболиньш.