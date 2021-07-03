Трагическое ДТП под Вентспилсом: полиция начала уголовный процесс

Вчера, 2 июля, около 19:00 в полицию поступила информация о ДТП в Вентспилсском крае, на 158-м километре Вентспилсского шоссе. В результате лобового столкновения двух транспортных средств водитель легкового автомобиля погибла, водитель грузовика получил травмы.

В минувший день в Латвии произошло 158 дорожно-транспортных происшествий, в которых 38 человек пострадали и один погиб.

В Рижском крае произошло 99 ДТП, 11 - в Земгале, 13 - в Видземе, 17 - в Курземе, 18 - в Латгале. Согласно статистике Государственной полиции, 13 пострадавших - велосипедисты, один - пешеход.

Вчера полиция задержала девять водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. В отношении трех водителей полицейские составили протоколы об агрессивном вождении и на 198 водителей - о превышении разрешенной скорости движения.

Государственная полиция также зарегистрировала одно ограбление, одно угон автомобиля и четыре кражи из домов и квартир в Рижском крае.