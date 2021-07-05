Пропал, а потом похитили: как 7 лет шли поиски йоркширского терьера по кличке Сержант Пеппер

Псу по кличке Сержант Пеппер было 6 лет, когда он пропал. Его хозяйка Лора Дэвис нашла в Сети объявление о том, что собака найдена. Но позже выяснилось, что ее забрал кто-то другой, кто назвался хозяином. Владелица обратилась в правоохранительные органы и написала заявление о краже Сержанта Пеппера. Данные чипа собаки были переданы полиции. Пес числился похищенным.

Спустя семь лет 28 июня работники службы контроля за животными связались с Лорой и сообщили, что Сержанта Пеппера опознали с помощью чипа. Пса обнаружили во время дождя у дороги.

Известно, что последние 5 лет собака жила с семьей, которая не знала о том, что пес чипирован и находится в розыске. Люди согласились вернуть животное хозяйке.