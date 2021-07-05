Пропал, а потом похитили: как 7 лет шли поиски йоркширского терьера по кличке Сержант Пеппер

Псу по кличке Сержант Пеппер было 6 лет, когда он пропал. Его хозяйка Лора Дэвис нашла в Сети объявление о том, что собака найдена. Но позже выяснилось, что ее забрал кто-то другой, кто назвался хозяином. Владелица обратилась в правоохранительные органы и написала заявление о краже Сержанта Пеппера. Данные чипа собаки были переданы полиции. Пес числился похищенным.
Спустя семь лет 28 июня работники службы контроля за животными связались с Лорой и сообщили, что Сержанта Пеппера опознали с помощью чипа. Пса обнаружили во время дождя у дороги.
Известно, что последние 5 лет собака жила с семьей, которая не знала о том, что пес чипирован и находится в розыске. Люди согласились вернуть животное хозяйке.
Дэвис забрала своего питомца. Она отметила, что за 7 лет у пса появились проблемы со здоровьем. У него ухудшилось зрение, но свою настоящую хозяйку он сразу узнал. Женщина отмечает, что псу осталось жить, возможно, всего пару лет. Она рада, что он проведет эти годы в родном доме. Тем более что у Лоры есть еще две собаки. Одна из них - брат Сержанта Пеппера.