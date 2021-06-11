Энергоэффективность домов будущего - инновации и привычки жителей

Именно благодаря этой критической массе потребление электроэнергии снижается или увеличивается. Возможные решения делятся на два направления: первое и решающее - поведение человека. Второе - это само оборудование, на работу которого существенно нельзя повлиять.
Экономия начинается со смены привычек. Расчеты показывают, что,
если выключать свет, когда выходишь из помещения, или не ставить холодильник рядом с духовкой или посудомоечной машиной, можно снизить потребление как минимум на 10%.
Если чьи-то привычки были очень неэффективными, то, может, даже и на треть.
Конечно, на помощь придут инновации. Правда, не совсем в области освещения. Согласно исследованию Elektrum, 72% домохозяйств уже установили светодиодные лампы, что является большим прорывом, поскольку пять лет назад они были только в 46% домов. В этой области мы можем ожидать более широкое использование датчиков движения и блоков управления, которые будут сами решать, когда включать свет, а когда выключать.
"Все больше и больше умных решений будет появляться в домах, и со временем они будут заменены умными системами, в которых несколько умных устройств будут соединены в единую сеть и обмениваться данными друг с другом. Это предотвратит ситуации, которые происходят сейчас, когда нагреватель и охладитель борются друг с другом.
Комплексное умное решение сократит участие человека и избавит от необходимости настраивать устройства в нескольких приложениях. Например, он сможет определить, когда никого нет дома, и переключить устройство в экономичный режим",
- описывает жилье будущего специалист Центра энергоэффективности Elektrum Анрий Тукулис, подчеркивая, что в настоящее время умные технологии есть только в 8% домов в Латвии, и прогнозируя, что "какая-либо из этих технологий сможет снизить потребление вдвое".
На сегодняшний день наблюдения показывают, что удобство использования этих интеллектуальных систем будет играть ключевую роль. Когда появились интеллектуальные счетчики, людям стало легче видеть уровень потребления и у них появилось желание экономить больше. Но на самом деле оказалось, что люди не заинтересованы уделять много времени подобным вопросам. Возможно, лучшим результатом была бы прозрачность измерения потребления в приложении для смартфонов с получением предупреждений в режиме реального времени о слишком высоком потреблении электроэнергии. Это дало бы возможность действовать вовремя, а не сталкиваться с последствиями при получении счета, признает А. Блумберга.
В свою очередь А.Тукулис отмечает, что
игровые элементы могут помочь людям "сэкономить" электроэнергию, соревнуясь с друзьями и родственниками по показаниям счетчиков.
Есть примеры того, что соревнования в приложениях для физических нагрузок действительно веселят людей. Elektrum уже разработал программу Energo pulss, которая позволяет сравнивать потребление с похожими домохозяйствами, получать оценки и советы по повышению энергоэффективности.
Новые строительные нормы Европейского союза могут внести значительный вклад. Они указывают на то, что
с этого года все новостройки должны быть близки к нулевому энергопотреблению и соответствовать классу отопления А.
Тогда возникает вопрос: а как производить энергию самостоятельно? В случае частных домов это могут быть солнечные батареи, которые будут почти на каждой крыше и обеспечат электроэнергию, необходимую для домашнего хозяйства. А может, даже больше. Поэтому перед операторами электросетей стоит задача организовать поток и хранение электроэнергии так, чтобы ее всегда хватало на всех. Поэтому ученые уже ищут способы наилучшего хранения оставшейся энергии. Хранить в огромных батареях или преобразовать их в другое вещество - например, в водород, из которого затем можно восстановить электричество. Электромобили могут также служить базой мобильных аккумуляторов, ведь они хранят и переносят огромное количество электроэнергии.
Директива по экодизайну также меняется, вынуждая производителей создавать все более инновационные и удобные для пользователя решения. Строгие требования поощряют разработку решений искусственного интеллекта, которые избавят людей от самого сложного бремени - управления умными устройствами. Понятно, что кому-то будет некомфортно передать хлопоты о личном комфорте в руки робота. Однако это может оказаться более разумной и эффективной тактикой, чем освоение тонкостей установки всего оборудования самостоятельно, а также ежедневной его регулировки.
Статья написана в сотрудничестве с Elektrum.