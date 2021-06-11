Энергоэффективность домов будущего - инновации и привычки жителей

Тема экономии электроэнергии стара, как само "рукотворное" электричество. Поэтому часть общества это сбивает с толку. Читая новости о постоянных улучшениях в производстве возобновляемой энергии, видя крыши, обшитые солнечными панелями, и ветряные турбины на равнинах, трудно поверить в то, что электричества может быть недостаточно для всех. В конце концов, это уже не ХХ век, когда нам приходилось полагаться на ГЭС и ТЭЦ с ограниченной мощностью. В среднем домохозяйстве расходы на потребление электроэнергии относительно небольшие, поскольку для отопления и приготовления пищи используются природный газ, дрова или другие виды топлива.

Но на самом деле мировой спрос на электроэнергию растет. В новых домах отопление все чаще обеспечивается тепловыми насосами, в связи с глобальным потеплением устанавливают системы кондиционирования воздуха, а для разогревания пищи используют электрические плиты и духовки. В свою очередь, за стенами дома разворачивается революция электрификации транспорта, которая увеличит потребление электроэнергии до небывалых высот. Это означает только одно: увеличится потребление электроэнергии в домохозяйствах и, как следствие, счета за электроэнергию.

Чтобы не удивляться расходами, необходимо готовиться к переменам уже сейчас.

Все больше и больше

Исследование, которое провел Центр энергоэффективности Elektrum, многое рассказало о потенциале роста потребителей электроэнергии. Выяснилось, что в 2020 году отопление электрическими обогревателями было установлено только у 3% латвийских домохозяйств, полы с подогревом - у 1%. В свою очередь, центральное отопление используется в 49% случаев, котлы на твердом топливе в виде дров - в 26%, а газовое отопление - в 9%. Интересно, что первые два сейчас используются даже больше, чем в 2015 году.

Существует более высокий спрос на электроэнергию для нагрева воды, но и для этой цели только 4 из 10 домохозяйств используют электроэнергию. 32% используют проточные водонагреватели, или бойлеры, а 7% - проточные электрические водонагреватели.

"Все латвийские домохозяйства можно разделить на три большие группы. Первая - это дома с минимальным потреблением электроэнергии. В основном ее используют для освещения, работы холодильника, телевидения и радио. Отопление по-прежнему является задачей дровяной печи.

Самый простой способ снизить потребление электроэнергии для этой группы - уменьшить количество ламп накаливания со светодиодными светильниками на 90%.