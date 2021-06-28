Выявлено 46 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 38,2

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 89 лет:

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет,

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет,

один человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 38,2 случая.

Всего в понедельник в Латвии сделано 8803 теста на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,5%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был подтвержден у 137 699 человек.

В больницах в настоящее время лечатся 90 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

У 74 человек среднетяжелое течение болезни, 16 находятся в тяжелом состоянии.