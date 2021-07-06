В России задержан консул Эстонии

В ФСБ сообщили, что консул задержан "с поличным при получении от гражданина РФ материалов закрытого характера". В ведомстве не уточнили, что это за материалы.

"Данная деятельность не совместима со статусом дипработника и имеет явный враждебный характер по отношению к РФ. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права, - сообщили в ФСБ.

Согласно Венской конвенции, консульские должностные лица не подлежат аресту. Исключение - судебное решение в случае совершения тяжких преступлений.

Согласно конвенции, государство пребывания может уведомить другое государство, что консул признан персоной нон грата. Тогда представляемое государство отзывает консула.

В генконсульстве Эстонии в Санкт-Петербурге, включая Марта Лятте, работают шесть консулов.

Ранее

В апреле силы ФСБ задержали консула Украины Александра Сосонюка - по тому же обвинению. По версии ФСБ, дипломат пытался получить доступ к базам данных российских граждан.